Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Працівник ТЦК не знімав відео під час оповіщення: що вирішив суду

Працівник ТЦК не знімав відео під час оповіщення: що вирішив суду

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 10:02
У Миколаєві суд оштрафував військового ТЦК через відсутність відеофіксації
Працівники ТЦК. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook

У Миколаєві військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час проведення заходів з оповіщення громадян не вів відеофіксацію. За це його притягнули до адміністративної відповідальності та оштрафували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Центральний районний суд Миколаєва.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, наприкінці березня-на початку квітня 2026 року військовослужбовець тричі не здійснював безперервний відеозапис під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних, хоча це передбачено його службовими обов'язками.

Суд кваліфікував такі дії за частиною 2 статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення як недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

Рішення суду

Під час судового розгляду військовослужбовець визнав свою провину. Суд дійшов висновку, що його вина повністю доведена, та призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, керівника Житомирського обласного ТЦК підозрюють в одержанні хабарів за так зване "бронювання" працівників. Стосовно цього направили до суду обвинувальний акт.

Також ми повідомляли, що у Кривому Розі мобілізували батька, який сам виховує доньку. У цей час вона перебувала в дитячому садочку. Після розголосу чоловіка відпустили додому.

мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації