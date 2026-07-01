Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК "Абонплата" за непризов: справу керівника Житомирського ТЦК передали до суду

"Абонплата" за непризов: справу керівника Житомирського ТЦК передали до суду

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 12:23
Керівника Житомирського ТЦК судитимуть за вимагання хабарів за бронювання
Затримання керівника Житомирського ТЦК. Фото: ОГП

Стосовно т.в.о. начальника Житомирського обласного ТЦК та СП направили до суду обвинувальний акт. Його підозрюють в одержанні хабарів за так зване "бронювання" працівників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

Деталі справи

За даними слідства, до керівника обласного ТЦК звернувся місцевий підприємець із проханням роз'яснити законну процедуру бронювання працівників. Однак посадовець запропонував іншу схему — щомісячну оплату за уникнення мобілізації найманих працівників.

За неправомірну вигоду він обіцяв фактично забезпечити працівникам підприємця "імунітет" від мобілізаційних заходів та безперешкодне проходження перевірок мобільними групами ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів.

Для реалізації схеми посадовець вимагав надати списки працівників із персональними даними та номерами телефонів. У разі їх зупинення, за матеріалами слідства, він мав оперативно втручатися, щоб уникнути мобілізації цих осіб.

Читайте також:

Також він нібито радив попереджати працівників про необхідність уникати ситуацій, які могли б привернути увагу правоохоронців та призвести до додаткових перевірок.

"Правоохоронці задокументували кілька епізодів одержання неправомірної вигоди. Після чергової передачі коштів посадовця затримали на гарячому", — йдеться у повідомленні. 

Досудове розслідування завершили. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). 

Як писали Новини.LIVE, 30 червня у Кривому Розі мобілізували батька, який сам виховує доньку. Дитина фактично залишилася без єдиного дорослого поруч. 

Водночас у Дніпропетровському ТЦК заявили, що чоловік не мав відстрочки. Його направили до військової частини.

Однак 1 липня чоловік повідомив, що повернувся додому до доньки. Він має намір оскаржувати дії військкомату.

суд корупція ТЦК та СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації