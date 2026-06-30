Мобілізація батька-одинака у Кривому Розі: ТЦК пояснив відмову у відстрочці

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Дніпропетровському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на мобілізацію чоловіка, який самостійно виховує пʼятирічну доньку. Там повідомили, що він не мав відстрочки. Крім того, мобілізованого вже відправили до військової частини.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровського ТЦК, передає Новини.LIVE.

Мобілізація батька-одинака у Кривому Розі

У ТЦК зазначили, що 8 червня чоловіку, який не мав офіційно оформленої відстрочки, надіслали повістку на прибуття 18 червня до Покровсько-Тернівського районного у місті Кривий Ріг ТЦК та СП, але він не зʼявився. Вже після отримання повістки 19 червня чоловік через ЦНАП надіслав до ТЦК заяву на відстрочку, до якої додав рішення Саксаганського районного суду від 3 липня 2025 року.

"Судом було ухвалено рішення про розірвання його шлюбу і визначено місце проживання малолітньої доньки разом з її батьком та встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні. Питання, чому громадянин не надав рішення суду від 3 липня 2025 року аж до 19 червня 2026 року — залишається відкритим", — йдеться у повідомленні.

Таке рішення дійсно має підстави на відстрочку.

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Водночас під час перевірки судового рішення через ЦНАП формулювання про встановлення факту утримання неповнолітньої дитини в документі відсутнє.

"Рішенням Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 03 липня 2025 року за справою № 212/5012/24, вирішено: "Розірвати шлюб; після розірвання шлюбу прізвище залишити таким же…", а факт "перебування неповнолітньої дитини на утриманні" в рішенні відсутній", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього комісія ТЦК відмовила у наданні відстрочки. Крім того, там повідомили, що сам факт розірвання шлюбу між подружжям не свідчить про те, що військовозобов’язаний самостійно виховує їхню спільну неповнолітню дитину.

"Тобто мати, так само як і батько, може і повинна виховувати їхню спільну дитину. Відповідно, 29 червня 2026 року групою оповіщення Покровсько-Тернівського районного у місті Кривий Ріг територіального центру комплектування та соціальної підтримки порушника правил військового обліку було доставлено до ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Комісія ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. Його направили до військової частини.

Допис Дніпропетровського ТЦК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця, в Кривому Розі було мобілізовано 34-річного чоловіка, який сам виховує п’ятирічну доньку. На момент цього дитина перебувала у дитячому садку. Очільника ТЦК викликали до Верховної Ради.

Раніше Звягельський міськрайонний суд Житомирської області визнав військовослужбовця винним у нападі на поліцейського, що стався на території ТЦК. Інцидент виник після того, як правоохоронці доставили до ТЦК його сина, який перебував у розшуку.