У Кривому Розі мобілізували батька-одинака: Лубінець відреагував

Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Кривому Розі мобілізували 34-річного чоловіка, який самостійно виховує пʼятирічну доньку. В цей час дитина була в садочку.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у вівторок, 30 червня, передає Новини.LIVE.

Мобілізація чоловіка, який самостійно виховує доньку

У момент, коли чоловіка мобілізували, дитина фактично залишилася без єдиного дорослого поруч.

За словами завідувачки дитячого садочка Наталії Євтушенко, після розлучення вся відповідальність за дитину лежала на батькові. Саме він ухвалював як повсякденні, так і ключові рішення щодо її життя. Матір покинула дитину ще три роки тому.

Наразі ж дівчинка фактично опинилася під опікою сторонньої людини — директорки установи.

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"За наявною інформацією, чоловік двічі звертався щодо відстрочки, але отримав відмову. І зараз суспільство ставить запитання — не для звинувачень, а для розуміння: чи все було враховано? Чи всі обставини були побачені?" — зазначив Лубінець.

Омбудсман доручив своєму представнику в Дніпропетровській області Олексію Урлаткіну терміново зʼясувати всі обставити ситуації.

Регіональна команда вже скерувала офіційні звернення до Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП, служби у справах дітей виконкому Криворізької міськради, а також до виконавчих комітетів Тернівської та Покровської районних у місті рад. Лубінець каже, що необхідно зʼясувати законність мобілізації, інформацію про обставини, за яких пʼятирічна дитина лишилася без батьківського піклування, дії органів влади для забезпечення її прав і безпеки.

За його словами, у центрі таких історій завжди має бути не процедура і не формальність.

"Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко — а й здатністю бачити людину в кожному рішенні. І саме тому ми маємо чесно розбирати кожен такий випадок. Не для конфлікту. А для справедливості", — додав уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Реакція Верховної Ради

ВРУ викликала керівника Криворізького ТЦК через мобілізацію батька, який сам виховує дитину. "За" проголосували 157 нардепів. Очільник ТЦК повинен прибути 1 липня о 13:00.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Лубінця, у Чернівецькій області працівники ТЦК разом з правоохоронцями побили чоловіка, внаслідок чого він отримав перелом шийки стегна.

Раніше Лубінець повідомляв, що з початку року до Офісу омбудсмана надійшло понад три тисячі скарг на працівників ТЦК. Якщо врахувати ті порушення, які працівники Офісу омбудсмана виявили самостійно, цей показник можна збільшити втричі.