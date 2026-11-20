Задержание сотрудника ТЦК. Фото: Офис Омбудсмана

История мобилизованного мужчины из Ивано-Франковской области привлекла внимание Офиса Омбудсмана после сообщения о длительном отсутствии необходимой медицинской помощи. Около месяца он находился в Косовском районном ТЦК со сломанной рукой и рядом серьезных заболеваний. Проверка Военной службы правопорядка подтвердила информацию о нарушении его прав.

В результате начальника мобилизационного отделения привлекли к административной ответственности, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Офис Омбудсмана.

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О ситуации стало известно 12 ноября 2026 года, когда соответствующее обращение поступило в секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Помимо перелома руки, у мужчины были гипертонический криз, сахарный диабет и проблемы с почками. Офис Омбудсмана направил письмо реагирования в Ивано-Франковский зональный отдел Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Проверка выявила обстоятельства нарушения

Уже на следующее утро представители ВСП провели проверку и подтвердили изложенные сведения. В отношении начальника мобилизационного отделения Косовского районного ТЦК составили протокол об административном правонарушении. Самого мобилизованного доставили в больницу, где ему оказали первичную медицинскую помощь. Однако вечером того же дня мужчину вернули в территориальный центр, не завершив лечение и не оформив госпитализацию.

В последующие выходные он вновь оставался в ТЦК без необходимой медицинской помощи. По итогам рассмотрения административного дела суд назначил начальнику мобилизационного отделения штраф в размере 17 тысяч гривен и обязал оплатить судебный сбор. Во время заседания должностное лицо признало свою вину, выразило сожаление и заявило, что не допустит повторения подобных случаев.

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После повторного обращения в Офис Омбудсмана было открыто производство и направлено дополнительное письмо реагирования в Департамент здравоохранения Ивано-Франковской областной государственной администрации. Сейчас мужчина находится на лечении. Дальнейшее развитие ситуации остается на контроле Уполномоченного по правам человека. Дмитрий Лубинец напомнил, что мобилизация не отменяет права граждан на медицинскую помощь, а должностные полномочия не освобождают от обязанности соблюдать закон.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как получить акт для подтверждения семейных обстоятельств при увольнении со службы без помех со стороны сотрудников ТЦК.

Также Новини.LIVE сообщали об итогах громкого скандала, когда представитель ТЦК пытался повторно мобилизировать военнослужащего. Между сторонами возник конфликт со стрельбой.