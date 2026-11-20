Затримання співробітника ТЦК. Фото: Офіс Омбудсмена

Історія мобілізованого чоловіка з Івано-Франківської області привернула увагу Офісу Омбудсмена після повідомлення про тривалу відсутність необхідної медичної допомоги. Близько місяця він перебував у Косовському районному ТЦК зі зламаною рукою та низкою серйозних захворювань. Перевірка Військової служби правопорядку підтвердила інформацію про порушення його прав.

У результаті начальника мобілізаційного відділення притягнуто до адміністративної відповідальності, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Офіс Омбудсмена.

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Про ситуацію стало відомо 12 листопада 2026 року, коли відповідне звернення надійшло до секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Окрім перелому руки, у чоловіка були гіпертонічний криз, цукровий діабет та проблеми з нирками. Офіс Омбудсмена надіслав лист-реакцію до Івано-Франківського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Перевірка виявила обставини порушення

Вже наступного ранку представники ВСП провели перевірку та підтвердили наведені відомості. Щодо начальника мобілізаційного відділення Косовського районного ТЦК склали протокол про адміністративне правопорушення. Самого мобілізованого доставили до лікарні, де йому надали першу медичну допомогу. Однак увечері того ж дня чоловіка повернули до територіального центру, не завершивши лікування та не оформивши госпіталізацію.

У наступні вихідні він знову перебував у ТЦК без необхідної медичної допомоги. За підсумками розгляду адміністративної справи суд призначив начальнику мобілізаційного відділення штраф у розмірі 17 тисяч гривень та зобов’язав сплатити судовий збір. Під час засідання посадова особа визнала свою провину, висловила жаль і заявила, що не допустить повторення подібних випадків.

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Після повторного звернення до Офісу Омбудсмена було відкрито провадження та надіслано додатковий лист-реакцію до Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Наразі чоловік перебуває на лікуванні. Подальший розвиток ситуації залишається під контролем Уповноваженого з прав людини. Дмитро Лубінець нагадав, що мобілізація не скасовує права громадян на медичну допомогу, а посадові повноваження не звільняють від обов’язку дотримуватися закону.

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