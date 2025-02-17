Отсрочка для учителей - отсрочка не до конца учебного года, что делать

Учитель на уроке. Фото: Depositphotos

Часть учителей получила отсрочку от мобилизации не на весь учебный год, а до какой-то даты посреди учебного года. В таком случае педагогу следует подать жалобу в областной ТЦК с просьбой предоставить ответ, почему отсрочка предоставила не на полный учебный год.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для учителей не до конца учебного года

Учителя и другие работники педагогической сферы получили отсрочку на разные сроки, при этом не до конца учебного года.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что причины такой путаницы связаны с Постановлением КМУ №1558.

"Например, последнее предусматривает предоставление отсрочки автоматически, однако в ТЦК до сих пор стоят очереди для подачи заявления на продление отсрочки", — подчеркнул юрист.

Что делать педагогам, которым не предоставили отсрочку на полный учебный год

Айвазян отметил, что учителю, отсрочка которого заканчивается посреди учебного года, можно обжаловать такое решение ТЦК.

"Можете направить жалобу в областной ТЦК с просьбой предоставить ответ, почему отсрочка не была предоставлена на срок, определенный постановлением КМУ №1558", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, действует ли отсрочка для учителей во время каникул.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужно предоставить в ТЦК для оформления отсрочки учителю.