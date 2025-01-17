Відстрочка для педагога — документи для ТЦК

Український педагог на занятті з дітьми. Фото: kustdnipro.com

Учителі та інші працівники педагогічної сфери мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього вони мають надати до ТЦК документи про займану в освітньому закладі посаду та розмір частки ставки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відстрочка для учителів

Працівники педагогічної сфери мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період.

Для цього вони мають працювати щонайменше на 0,75 ставки у школі чи іншому освітньому закладі, при цьому це має бути їхнє основне місце роботи.

Список документів для відстрочки

Юрист Юрій Айвазян пояснив, які саме документи має надати педагог, аби оформити відстрочку в територіальному центрі комплектування.

Це:

довідка закладу освіти або наукової установи (організації) про займану посаду за основним місцем роботи;

довідка про розмір частки ставки під час оплати праці;

диплом про науковий ступінь.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, куди звертатися за відстрочкою учителям, які працюють не за місцем державної реєстрації.

Також ми повідомляли про те, що робити учителю, який отримав повістку від ТЦК.