Отсрочка для педагога — документы для ТЦК

Украинский педагог на занятии с детьми. Фото: kustdnipro.com

Учителя и другие работники педагогической сферы имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого они должны предоставить в ТЦК документы о занимаемой в образовательном учреждении должности и размер доли ставки.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Работники педагогической сферы имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Для этого они должны работать минимум на 0,75 ставки в школе или другом образовательном учреждении, при этом это должно быть их основное место работы.

Список документов для отсрочки

Юрист Юрий Айвазян объяснил, какие именно документы должен предоставить педагог, чтобы оформить отсрочку в территориальном центре комплектования.

Это:

справка учебного заведения или научного учреждения (организации) о занимаемой должности по основному месту работы;

справка о размере доли ставки при оплате труда;

диплом о научной степени.

Напомним, мы ранее писали о том, куда обращаться за отсрочкой учителям, работающим не по месту государственной регистрации.

Также мы сообщали о том, что делать учителю, который получил повестку от ТЦК.