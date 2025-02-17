Відстрочка для учителів - відстрочка не до кінця навчального року, що робити

Учитель на уроці. Фото: Depositphotos

Частина учителів отримала відстрочку від мобілізації не на увесь навчальний рік, а до якоїсь дати посеред навчального року. У такому випадку педагогу варто подати скаргу до обласного ТЦК з проханням надати відповідь, чому відстрочка надала не на повний навчальний рік.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для учителів не до кінця навчального року

Учителі та інші працівники педагогічної сфери отримали відстрочку на різні терміни, при цьому не до кінця навчального року.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що причини такої плутанини пов’язані з Постановою КМУ №1558.

"Наприклад, остання передбачає надання відстрочки автоматично, проте у ТЦК й досі стоять черги задля подання заяви на продовження відстрочки", — підкреслив юрист.

Що робити педагогам, яким не надали відстрочку на повний навчальний рік

Айвазян зазначив, що учителю, відстрочка якого закінчується посеред навчального року, можна оскаржити таке рішення ТЦК.

"Можете направити скаргу до обласного ТЦК з проханням надати відповідь, чому відстрочка не була надана на термін, визначений постановою КМУ №1558", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи діє відстрочка для учителів під час канікул.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи треба надати в ТЦК для оформлення відстрочки учителю.