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Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

14 октября 2024 19:10
Николай Кондратюк - Редактор
Мобилизация в Украине – сколько украинцев не обновили данные
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Николай Кондратюк - Редактор

В 2024 году в Украине более шести миллионов военнообязанных не выполнили своих обязанностей по обновлению данных в территориальных центрах комплектования. Мобилизационные мероприятия, выполняемые ТЦК, инициированы запросами боевых командиров, нуждающихся в подкреплении своих подразделений.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире "Радио Свобода".

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"У нас более 6 млн военнообязанных не приходят, не обновляют свои данные. Им лучше платить штрафы, прятаться, пока их жизнь, их семьи, детей, защищают другие ребята. Какой еще нужно принять закон для того, чтобы стимулировать эти 6 млн прийти согласно действующему законодательству с тать на учет, обновить свои данные?" — пояснил народный депутат.

Невыполнение обязательств военнообязанными в течение 60 дней без уважительных причин может привести к административному правонарушению, наказываемому штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Федиенко также упомянул, что мобилизованные рейды ТЦК связаны с потребностями боевых командиров, которые обращаются за подкреплением для своих подразделений. Он призвал Министерство обороны и Генеральный штаб более активно информировать гражданских военнообязанных о стрессовой ситуации на фронте.

"У нас есть проблема, что некем пополнять военные формирования. Ребята третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", пойти в ресторан", — заявил Федиенко.

Нардеп считает, что боевые командиры уже обращались в ТЦК с просьбой о пополнении, но не получили ответа. По мнению Федиенко, это стало причиной для усиления деятельности центров комплектования и социальной поддержки, отмечающих, что каждый гражданин, подлежащий военной службе, должен стать на военный учет.

"Поэтому произошла такая история, что центры комплектования и социальной поддержки, я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства напомнили, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на военный учет, потому что это уже не право, а долг", — рассказал нардеп.

Напомним, 11 октября работники ТЦК устроили облаву у Дворца спорта в Киеве, где проходил концерт группы "Океан Эльзы". Около 50 военных проверяли документы находившихся на западе мужчин.

После этого в сети снова массово начали продавать билеты на следующие билеты "Океан Эльзы". Поэтому некоторые украинцы обвинили фронтмена группы в сотрудничестве с военными.

Кроме того, недавно во Львове сотрудники ТЦК пошли искать военнообязанных в стриптиз-клубах. Это произошло в рамках рейда по ночным заведениям города.

нардепы армия мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП

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