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Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

14 жовтня 2024 19:10
Микола Кондратюк - Редактор
Мобілізація в Україні — скільки українців не оновили дані
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Микола Кондратюк - Редактор

У 2024 році в Україні більше шести мільйонів військовозобов’язаних не виконали своїх обов’язків щодо оновлення даних у територіальних центрах комплектування. Мобілізаційні заходи, що виконуються ТЦК, ініційовані запитами бойових командирів, які потребують підкріплення своїх підрозділів.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі "Радіо Свобода".

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Скільки українців не оновили дані

"У нас понад 6 млн військовозобов'язаних не приходять, не оновлюють свої дані. Їм краще платити штрафи, ховатися, поки їх життя, їх родин, дітей, сімей захищають інші хлопці. Який ще потрібно прийняти закон для того, щоб стимулювати ці 6 млн прийти згідно з чинним законодавством стати на облік, оновити свої дані", — пояснив народний депутат.

Невиконання зобов'язань військовозобов'язаними протягом 60 днів без поважних причин може привести до адміністративного правопорушення, що карається штрафом від 17 до 25,5 тисяч гривень. 

Федієнко також згадав про те, що мобілізовані рейди ТЦК пов’язані з потребами бойових командирів, які звертаються за підкріпленням для своїх підрозділів. Він закликав Міністерство оборони та Генеральний штаб більш активно інформувати цивільних військовозобов'язаних про стресову ситуацію на фронті.

"У нас є проблема, що немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", піти в ресторан", — заявив Федієнко.

Нардеп вважає, що бойові командири вже зверталися до ТЦК з проханням про поповнення, проте не отримали відповіді. На думку Федієнка, це стало причиною для посилення діяльності центрів комплектування та соціальної підтримки, які наголошують, що кожен громадянин, який підлягає військовій службі, має стати на військовий облік.

"Тому відбулася така історія, що центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, таким чином, в рамках діючого законодавства нагадали, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок", — розповів нардеп.

Нагадаємо, 11 жовтня працівники ТЦК влаштували облаву біля Палацу спорту у Києві, де проходив концерт гурту "Океан Ельзи". Близько 50 військових перевіряли документи чоловіків, які були на заході.

Після цього в мережі знову масово почали продавати квитки на наступні квитки "Океан Ельзи". Через це деякі українці звинуватили фронтмена групи у співпраці з військовими.

Крім того, нещодавно у Львові співробітники ТЦК пішли шукати військовозобов'язаних у стриптиз-клубах. Це сталося в рамках рейду по нічних закладах міста.

нардепи армія мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП

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