Военнообязанный с инвалидностью — когда надо идти оформлять отсрочку в ТЦК

Гражданин принес документы в ТЦК. Фото: УНИАН

Если военнообязанный гражданин оформляет инвалидность в МСЭК, то на повторную ВВК, даже если он имел статус "ограниченно годный", идти надо только после завершения процесса в МСЭК. После этого гражданин должен дождаться повестки и принести в ТЦК документы об инвалидности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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К юристам обратился гражданин со статусом "ограниченно годный" и поинтересовался, надо ли ему сейчас идти на повторную ВВК в территориальный центр комплектования, если он в этот момент оформляет инвалидность в МСЭК.

"Без полученной повестки вам не надо обращаться в ТЦК", — пояснил гражданину юрист Евгений Корнийчук.

По словам юриста, сначала надо завершить процесс оформления инвалидности в МСЭК.

"Ждите, когда получите инвалидность, после чего явитесь в ТЦК для оформления отсрочки", — посоветовал Корнийчук

Какие документы надо принести в ТЦК

Юрист также отметил, какие документы надо принести в ТЦК, чтобы получить отсрочку на основании наличия инвалидности.

"Для оформления отсрочки вам нужно подать заявление на имя комиссара ТЦК о предоставлении отсрочки от мобилизации добавив к нему нотариально заверенные копии таких документов — паспорт, код, справку о месте регистрации, справку МСЭК", — пояснил Евгений Корнийчук.

Напомним, мы ранее писали о том, как лицу с инвалидностью подать заявление в ТЦК.

Также мы сообщали о том, как подтвердить свою инвалидность в ТЦК после того, как в Украине ликвидировали систему МСЭК.