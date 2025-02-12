Военнообязанный с инвалидностью — когда надо идти оформлять отсрочку в ТЦК

Человек с инвалидностью — надо ли самому идти в ТЦК
Если военнообязанный гражданин оформляет инвалидность в МСЭК, то на повторную ВВК, даже если он имел статус "ограниченно годный", идти надо только после завершения процесса в МСЭК. После этого гражданин должен дождаться повестки и принести в ТЦК документы об инвалидности.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.
В ТЦК — только с вердиктом МСЭК
К юристам обратился гражданин со статусом "ограниченно годный" и поинтересовался, надо ли ему сейчас идти на повторную ВВК в территориальный центр комплектования, если он в этот момент оформляет инвалидность в МСЭК.
"Без полученной повестки вам не надо обращаться в ТЦК", — пояснил гражданину юрист Евгений Корнийчук.
По словам юриста, сначала надо завершить процесс оформления инвалидности в МСЭК.
"Ждите, когда получите инвалидность, после чего явитесь в ТЦК для оформления отсрочки", — посоветовал Корнийчук
Какие документы надо принести в ТЦК
Юрист также отметил, какие документы надо принести в ТЦК, чтобы получить отсрочку на основании наличия инвалидности.
"Для оформления отсрочки вам нужно подать заявление на имя комиссара ТЦК о предоставлении отсрочки от мобилизации добавив к нему нотариально заверенные копии таких документов — паспорт, код, справку о месте регистрации, справку МСЭК", — пояснил Евгений Корнийчук.
Напомним, мы ранее писали о том, как лицу с инвалидностью подать заявление в ТЦК.
Также мы сообщали о том, как подтвердить свою инвалидность в ТЦК после того, как в Украине ликвидировали систему МСЭК.
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