Військовозобов'язаний з інвалідністю — коли треба йти оформлювати відстрочку в ТЦК

Громадянин приніс документи в ТЦК. Фото: УНІАН

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформлює інвалідність у МСЕК, то на повторну ВЛК, навіть якщо він мав статус "обмежено придатний", іти треба тільки після завершення процесу у МСЕК. Після цього громадянин має дочекатися повістки і принести в ТЦК документи про інвалідність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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До юристів звернувся громадянин зі статусом "обмежено придатний" і поцікавився, чи треба йому зараз іти на повторну ВЛК до територіального центру комплектування, якщо він у цей момент оформлює інвалідність у МСЕК.

"Без отриманої повістки вам не треба звертатися до ТЦК", — пояснив громадянину юрист Євген Корнійчук.

За словами юриста, спочатку треба завершити процес оформлення інвалідності у МСЕК.

"Чекайте, коли отримаєте інвалідність, після чого з'явитесь до ТЦК для оформлення відстрочки", — порадив Корнійчук

Які документи треба принести в ТЦК

Юрист також зазначив, які документи треба принести до ТЦК, щоб отримати відстрочку на підставі наявності інвалідності.

"Для оформлення відстрочки вам потрібно подати заяву на ім'я комісара ТЦК про надання відстрочки від мобілізації, додавши до неї нотаріально завірені копії таких документів — паспорт, код, довідка про місце реєстрації, довідка МСЕК", — пояснив Євген Корнійчук.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як особі з інвалідністю подати заяву до ТЦК.

Також ми повідомляли про те, як підтвердити свою інвалідність в ТЦК після того, як в Україні ліквідували систему МСЕК.