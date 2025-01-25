Коли обмежено придатний студент має йти до ТЦК

Обмежено придатний студент — чи треба йти до ТЦК
Обмежено придатні громадяни повинні пройти повторну ВЛК, навіть якщо вони мають відстрочку як студенти. Але для цього ТЦК має надіслати відповідні повістки, самостійно громадяни не повинні іти на військово-лікарську комісію.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.
Студенти теж мають пройти ВЛК
Усі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", повинні до 4 лютого пройти повторну військово-лікарську комісію.
Це стосується і тих, хто має відстрочку — зокрема, студентів.
"Існування відстрочки ніяк не впливає на проходження ВЛК, якщо випишуть на це законну повістку", — підкреслив адвокат Олександр Прокопець.
Штрафи ТЦК незаконні
Юрист підкреслив, що громадяни не мають обов’язку самостійно приходити на ВЛК, хоч первинну, хоч повторну.
"На жаль, ТЦК живуть в паралельній реальності і трактують закони, як їм хочеться, тому можуть виписати штраф, хоча це на 100% незаконно", — запевнив Прокопець.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно студентам проходити ВЛК для оформлення відстрочки.
Також ми повідомляли про те, що в Україні змінилися правила вступу до вищих навчальних закладів, аби військовозобов’язані не ховалися за студентським статусом від мобілізації.
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