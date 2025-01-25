Коли обмежено придатний студент має йти до ТЦК

Українські студенти. Фото: nung.edu.ua

Обмежено придатні громадяни повинні пройти повторну ВЛК, навіть якщо вони мають відстрочку як студенти. Але для цього ТЦК має надіслати відповідні повістки, самостійно громадяни не повинні іти на військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

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Студенти теж мають пройти ВЛК

Усі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", повинні до 4 лютого пройти повторну військово-лікарську комісію.

Це стосується і тих, хто має відстрочку — зокрема, студентів.

"Існування відстрочки ніяк не впливає на проходження ВЛК, якщо випишуть на це законну повістку", — підкреслив адвокат Олександр Прокопець.

Штрафи ТЦК незаконні

Юрист підкреслив, що громадяни не мають обов’язку самостійно приходити на ВЛК, хоч первинну, хоч повторну.

"На жаль, ТЦК живуть в паралельній реальності і трактують закони, як їм хочеться, тому можуть виписати штраф, хоча це на 100% незаконно", — запевнив Прокопець.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно студентам проходити ВЛК для оформлення відстрочки.

Також ми повідомляли про те, що в Україні змінилися правила вступу до вищих навчальних закладів, аби військовозобов’язані не ховалися за студентським статусом від мобілізації.