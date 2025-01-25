Когда ограниченно годный студент должен идти в ТЦК

Украинские студенты. Фото: nung.edu.ua

Ограниченно годные граждане должны пройти повторную ВВК, даже если они имеют отсрочку как студенты. Но для этого ТЦК должен прислать соответствующие повестки, самостоятельно граждане не должны идти на военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Александр Прокопец.

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Все граждане, которые имели статус "ограниченно годный", должны до 4 февраля пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Это касается и тех, кто имеет отсрочку — в частности, студентов.

"Существование отсрочки никак не влияет на прохождение ВВК, если выпишут на это законную повестку", — подчеркнул адвокат Александр Прокопец.

Штрафы ТЦК незаконны

Юрист подчеркнул, что граждане не имеют обязанности самостоятельно приходить на ВВК, хоть первичную, хоть повторную.

"К сожалению, ТЦК живут в параллельной реальности и трактуют законы, как им хочется, поэтому могут выписать штраф, хотя это на 100% незаконно", — заверил Прокопец.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли студентам проходить ВВК для оформления отсрочки.

Также мы сообщали о том, что в Украине изменились правила поступления в высшие учебные заведения, чтобы военнообязанные не прятались за студенческим статусом от мобилизации.