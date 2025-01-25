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Ограниченно годный студент — надо ли идти в ТЦК

25 января 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Когда ограниченно годный студент должен идти в ТЦК
Украинские студенты. Фото: nung.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Ограниченно годные граждане должны пройти повторную ВВК, даже если они имеют отсрочку как студенты. Но для этого ТЦК должен прислать соответствующие повестки, самостоятельно граждане не должны идти на военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Александр Прокопец.

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Все граждане, которые имели статус "ограниченно годный", должны до 4 февраля пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Это касается и тех, кто имеет отсрочку — в частности, студентов.

"Существование отсрочки никак не влияет на прохождение ВВК, если выпишут на это законную повестку", — подчеркнул адвокат Александр Прокопец.

Штрафы ТЦК незаконны

Юрист подчеркнул, что граждане не имеют обязанности самостоятельно приходить на ВВК, хоть первичную, хоть повторную.

"К сожалению, ТЦК живут в параллельной реальности и трактуют законы, как им хочется, поэтому могут выписать штраф, хотя это на 100% незаконно", — заверил Прокопец.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли студентам проходить ВВК для оформления отсрочки.

Также мы сообщали о том, что в Украине изменились правила поступления в высшие учебные заведения, чтобы военнообязанные не прятались за студенческим статусом от мобилизации.

повестки ВВК ТЦК и СП военнообязанные ограниченно пригодные

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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