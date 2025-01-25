Когда ограниченно годный студент должен идти в ТЦК

Ограниченно годный студент — надо ли идти в ТЦК
Ограниченно годные граждане должны пройти повторную ВВК, даже если они имеют отсрочку как студенты. Но для этого ТЦК должен прислать соответствующие повестки, самостоятельно граждане не должны идти на военно-врачебную комиссию.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Александр Прокопец.
Студенты тоже должны пройти ВВК
Все граждане, которые имели статус "ограниченно годный", должны до 4 февраля пройти повторную военно-врачебную комиссию.
Это касается и тех, кто имеет отсрочку — в частности, студентов.
"Существование отсрочки никак не влияет на прохождение ВВК, если выпишут на это законную повестку", — подчеркнул адвокат Александр Прокопец.
Штрафы ТЦК незаконны
Юрист подчеркнул, что граждане не имеют обязанности самостоятельно приходить на ВВК, хоть первичную, хоть повторную.
"К сожалению, ТЦК живут в параллельной реальности и трактуют законы, как им хочется, поэтому могут выписать штраф, хотя это на 100% незаконно", — заверил Прокопец.
Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли студентам проходить ВВК для оформления отсрочки.
Также мы сообщали о том, что в Украине изменились правила поступления в высшие учебные заведения, чтобы военнообязанные не прятались за студенческим статусом от мобилизации.
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