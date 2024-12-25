В Україні деякі аспіранти не отримають відстрочку від мобілізації - деталі

Студенти. Фото: Instagram/rivne_best

В Україні право на відстрочку мають студенти вищих навчальних закладів та аспіранти, які здобувають освіту послідовно. Однак деякі правила вступу змінили, аби чоловіки призовного віку не змогли скористатися цим для ухилення від мобілізації.

Це прокоментував адвокат юридичної компанії АРЕС Євгеній Промський для видання ФАКТИ ICTV.

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Мобілізація аспірантів та студентів

За словами міністра освіти Оксена Лісового, протягом останніх років серед студентів та аспірантів стрімко зросла кількість чоловіків призовного віку. Тому цього року були змінені правила вступу на навчання у заклади вищої освіти.

Тепер необхідно не лише мати високі бали на іспитах, але й обрати відповідну форму навчання: на денній формі можливо навчатися лише на бюджеті, а контракт скасували.

Таким чином, відстрочку від мобілізації отримають лише ті, хто вступив на денну форму. Натомість для заочної вона не передбачається.

Наразі до 1 січня 2025 року тимчасово призупинений прийом на аспірантуру на денну форму навчання коштом фізичних чи юридичних осіб, а також можливість переведення здобувачів вищої освіти на денну форму.

Юрист пояснив, що ці нововведення не стосуються громадян, які вже навчаються на денній формі навчання аспірантури незалежно на бюджеті чи за контрактом.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, кого не мобілізовуватимуть з 1 січня 2025 року.

Також з 1 січня 2025 року в Україні зміниться процедура встановлення групи інвалідності для захисників.