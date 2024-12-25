В Украине некоторые аспиранты не получат отсрочку от мобилизации.

Студенты. Фото: Instagram/rivne_best

В Украине право на отсрочку имеют студенты вузов и аспиранты, которые получают образование последовательно. Однако некоторые правила вступления изменили, чтобы мужчины призывного возраста не смогли воспользоваться этим для уклонения от мобилизации.

Это прокомментировал адвокат юридической компании АРЕС Евгений Промский для издания ФАКТИ ICTV.

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Мобилизация аспирантов и студентов

По словам министра образования Оксена Лисового, за последние годы среди студентов и аспирантов стремительно возросло количество мужчин призывного возраста. Поэтому в этом году были изменены правила поступления на учебу в высшие учебные заведения.

Теперь необходимо иметь не только высокие баллы на экзаменах, но и выбрать соответствующую форму обучения: на дневной форме можно учиться только на бюджете, а контракт отменили.

Таким образом, отсрочку от мобилизации получат только те, кто поступил на дневную форму. При этом для заочной она не предполагается.

Пока до 1 января 2025 года приостановлен прием на аспирантуру на дневную форму обучения за счет физических или юридических лиц, а также возможность перевода соискателей высшего образования на дневную форму.

Юрист объяснил, что эти нововведения не касаются граждан, которые уже учатся на дневной форме обучения аспирантуры независимо от того, на бюджете или по контракту.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, кого не будут мобилизовать с 1 января 2025 года.

Также с 1 января 2025 года в Украине изменится процедура установления группы инвалидности для защитников.