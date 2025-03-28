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Как самому снять бронь в ТЦК и для чего это может понадобиться

28 марта 2025 06:22
Николай Кондратюк - Редактор
Гражданин может самостоятельно снять бронь в ТЦК если хочет получить отсрочку по другой причине
Оформление бронирования. Иллюстративное фото: ЛОТЦК и СП
Николай Кондратюк - Редактор

Граждане Украины, которые имеют бронь от мобилизации из-за работы на предприятиях критической инфраструктуры, могут самостоятельно отменить такую бронь. Это может понадобиться, чтобы получить отсрочку в ТЦК по другой причине.

Об этом сообщает "Голос Карпат" со ссылкой на юриста Владислава Дерия.

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По словам юриста, отмена брони возможна как по инициативе гражданина, так и по представлению руководителя предприятия. Гражданин может аннулировать бронь, оформив отсрочку по другим основаниям, предусмотренным законодательством, например, из-за инвалидности или семейных обстоятельств.

Кроме того, отмена брони возможна по инициативе руководителя предприятия, которое ее предоставило. Для этого руководителю необходимо подать соответствующее обоснованное ходатайство через портал "Дія".

Юрист отметил, что оформление отсрочки не является обязательным даже при наличии законных оснований. Гражданин может воспользоваться правом на отсрочку по своему усмотрению, независимо от действия брони.

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