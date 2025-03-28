Громадянин може самостійно зняти бронь в ТЦК якщо хоче отримати відстрочку з іншої причини

Оформлення бронювання. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП

Громадяни України, які мають бронь від мобілізації через роботу на підприємствах критичної інфраструктури, можуть самостійно скасувати таку бронь. Це може знадобитись, щоб отримати відстрочку в ТЦК з іншої причини.

Про це повідомляє "Голос Карпат" з посиланням на юриста Владислава Дерія.

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Як скасувати бронювання

За словами юриста, скасування броні можливе як за ініціативою громадянина, так і за поданням керівника підприємства. Громадянин може анулювати бронь, оформивши відстрочку за іншими підставами, передбаченими законодавством, наприклад, через інвалідність або сімейні обставини.

Крім того, скасування броні можливо за ініціативою керівника підприємства, яке її надало. Для цього керівнику необхідно подати відповідне обґрунтоване клопотання через портал "Дія".

Юрист наголосив, що оформлення відстрочки не є обов'язковим навіть за наявності законних підстав. Громадянин може скористатися правом на відстрочку на свій розсуд, незалежно від чинності броні.

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