Мобилизация трудоустроенного – подтверждение факта призыва

Как подтвердить факт призыва работодателю
Военнообязанный гражданин должен предоставить своему работодателю оригинал боевой повестки. Этот документ является подтверждением факта мобилизации работника.
Об этом сообщает официальная страница адвокатского объединения "Бачинський та партнери".
Документ для работодателя
Военнообязанный трудоустроенный гражданин после получения боевой повестки — то есть повестки на отправку в воинскую часть — должен сообщить работодателю о своей мобилизации.
"Все просто, боевая повестка и будет подтверждающим документом факта призыва работника", — говорится в объяснении адвокатского объединения.
Мобилизированный гражданин должен предъявить работодателю оригинал повестки.
Кто еще должен сообщить работодателю о мобилизации работника
Также в военном билете гражданина после мобилизации делаются соответствующие отметки. Они также являются подтверждением мобилизации работника для работодателя.
"Помимо этого, не стоит забывать, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки также должны в письменном виде сообщать о призыве военнообязанных предприятия, где они работали до момента призыва", — пояснили юристы адвокатского объединения.
Напомним, мы ранее писали о том, может ли работодатель уволить мобилизованного работника.
Также мы сообщали, когда работодатель может отказать в военное время в отпуске.
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