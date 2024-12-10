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Как подтвердить факт призыва работодателю

10 декабря 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация трудоустроенного – подтверждение факта призыва
Гражданин получает боевую повестку. Фото: ООТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин должен предоставить своему работодателю оригинал боевой повестки. Этот документ является подтверждением факта мобилизации работника.

Об этом сообщает официальная страница адвокатского объединения "Бачинський та партнери".

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Военнообязанный трудоустроенный гражданин после получения боевой повестки — то есть повестки на отправку в воинскую часть — должен сообщить работодателю о своей мобилизации.

"Все просто, боевая повестка и будет подтверждающим документом факта призыва работника", — говорится в объяснении адвокатского объединения.

Мобилизированный гражданин должен предъявить работодателю оригинал повестки.

Кто еще должен сообщить работодателю о мобилизации работника

Также в военном билете гражданина после мобилизации делаются соответствующие отметки. Они также являются подтверждением мобилизации работника для работодателя.

"Помимо этого, не стоит забывать, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки также должны в письменном виде сообщать о призыве военнообязанных предприятия, где они работали до момента призыва", — пояснили юристы адвокатского объединения.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли работодатель уволить мобилизованного работника.

Также мы сообщали, когда работодатель может отказать в военное время в отпуске.

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