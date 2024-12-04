Відпустка під час воєнного стану — коли роботодавець має право відмовити у відпочинку

Працівник на заводі. Фото: prozorro.sale

В Україні роботодавці не можуть відмовляти працівникам у відпустці, гарантованій законодавством. Проте під час воєнного стану деякі підприємства мають право її скасувати.

Про це йдеться у нормах закону "Про відпустки" та "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

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Згідно зі статтею 10 закону "Про відпустки", правом на відпустки наділені громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами та установами, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також, які працюють за трудовим договором у фізособи.

Зокрема, щорічна відпустка може бути перенесена на інший період за письмовою згодою працівника.

У разі, якщо роботодавець затвердив дату та тривалість відпустки, а потім скасував домовленість, це є порушенням норм законодавства.

Працівник у такому випадку повинен:

написати одну заяву про відпустку, а другу — з проханням обґрунтувати відмову;

їх необхідно надіслати рекомендованим листом, щоб було повідомлення про вручення.

Чому роботодавець може скасувати відпустку

Проте, відповідно до статті 12 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", роботодавець має право скасувати відпустку працівників, якщо:

працюють на підприємствах критичної інфраструктури;

залучені до виконання мобілізаційного завдання;

працюють на підприємствах, де виробляють товари оборонного призначення.

Водночас на прохання працівника роботодавець може надати відпустку без збереження заробітної плати.

"Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України "Про відпустки", без зарахування часу перебування у такій відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України "Про відпустки", — йдеться у законі.

Нагадаємо, на деяких підприємствах працівникам виплачують 13-ту зарплату. Роботодавці самостійно визначають, чи будуть надавати таку виплату.

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