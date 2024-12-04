Отпуск во время военного положения – когда работодатель имеет право отказать в отдыхе

Работник на заводе. Фото: prozorro.sale

В Украине работодатели не могут отказывать работникам в отпуске, гарантированном законодательством. Однако во время военного положения некоторые предприятия имеют право его отменить.

Об этом говорится в нормах закона "Об отпусках" и "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

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Согласно статье 10 закона "Об отпусках", правом на отпуска наделены граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в трудовых отношениях с предприятиями и учреждениями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающих по трудовому договору у физлица.

В частности, ежегодный отпуск может быть перенесен на другой период по письменному согласию работника.

В случае, если работодатель утвердил дату и продолжительность отпуска, а затем отменил договоренность — это нарушение норм законодательства.

Работник в таком случае должен:

написать одно заявление об отпуске, а другое — с просьбой обосновать отказ;

их необходимо отправить заказным письмом, чтобы было уведомление о вручении.

Почему работодатель может отменить отпуск

Однако согласно статье 12 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" работодатель вправе отменить отпуск работников, если:

работают на предприятиях критической инфраструктуры;

вовлечены в выполнение мобилизационного задания;

работают на предприятиях, где производят товары оборонного назначения.

В то же время, по просьбе работника работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы.

"В течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины "Об отпусках", без зачисления времени пребывания в таком отпуске в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, предусмотренный пунктом 4 части первой статьи 9 Закона "О отпуска", — говорится в законе.

Напомним, на некоторых предприятиях работникам выплачивают 13 зарплаты. Работодатели самостоятельно определяют, будут ли предоставлять такую выплату.

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