Адвокат указал кто должен заниматься защитой прав в ТЦК

Заседание работников ТЦК и полиции. Фото иллюстративное: Житомирский ТЦК и СП

Адвокат Ярослав Куц высказал критику относительно создания временных следственных комиссий (ВСК) для реагирования на нарушения в территориальных центрах комплектования. По его мнению, такие комиссии не имеют практической эффективности, ведь в истории Украины еще ни одна ВСК не достигла существенных результатов.

Об этом Ярослав Куц высказался в эфире Ранок.LIVE.

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"Все, что касается ВСК, мы можем посмотреть на историю, ни одной не было результативной. Хотим что-то заболтать, создаем ВСК. Если хотим поступать по закону, то по закону у нас существует целый уполномоченный Верховного совета дел человека, просто народные омбудсмены, которые имеют здесь огромный офис также рядом с правительственным кварталом", — отметил адвокат.

Именно эта структура, по его словам, и должна заниматься выявлением нарушений в ТЦК, в том числе и в отношении военнообязанных. И речь идет не только о правах граждан, а шире — о правах человека, то есть физических лиц, которые также имеют гражданство Украины. Также юрист подчеркнул необходимость системной работы омбудсмена.

"Мы не говорим исключительно о нарушении прав гражданина, потому что военнообязанный это обязательно гражданин Украины. А мы говорим о правах человека, потому что человек это физическое лицо, которое также может иметь гражданство Украины. И вот до того момента, пока омбудсмен не начнет нарабатывать, систематические вещи, которые он будет докладывать с трибуны Верховной Рады, возможно не сейчас, возможно после войны, но их нужно наработать качественно, нужно систематизировать, нужно каждое нарушение внести и потом на основании этих системных анализов менять законодательство", — отметил Ярослав Куц.

Куц также обратил внимание на имеющиеся пробелы в правовом поле, в частности в сфере работы военно-врачебных комиссий (ВВК). Мол, по состоянию на сегодня невозможно обжаловать решение ВВК в суде, потому что для этого нет даже предусмотренной юридической процедуры.

По мнению адвоката, Минобороны и его структурные подразделения, отвечающие за деятельность ТЦК, должны не только реагировать на адвокатские и судебные запросы, но и предоставлять полную информацию о возможных нарушениях прав. И эта информация, по его словам, должна также передаваться омбудсмену.

Напомним, ранее стало известно, что в Верховной Раде создали специальную следственную комиссию, которая должна заниматься расследованиями фактов нарушений в работе со стороны ТЦК.

Также в ТЦК заявили, что практически все работники военкоматов, которые имеют удовлетворительное состояние здоровья, были отправлены на фронт, а раненые бойцы их подменили.