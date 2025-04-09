Адвокат вказав хто має займатися захистом прав в ТЦК

Засідання працівників ТЦК та поліції. Фото ілюстративне: Житомирський ТЦК та СП

Адвокат Ярослав Куц висловив критику щодо створення тимчасових слідчих комісій (ТСК) для реагування на порушення в територіальних центрах комплектування. На його думку, такі комісії не мають практичної ефективності, адже в історії України ще жодна ТСК не досягла суттєвих результатів.

Про це Ярослав Куц висловився в ефірі Ранок.LIVE.

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"Все, що стосується ТСК, ми можемо подивитись на історію, жодної не було результативної. Хочемо щось забалакати, створюємо ТСК. Якщо хочемо чинити за законом, то за законом у нас існує цілий уповноважений Верховний ради справ людини, просто народні омбудсмени, які мають тут величезний офіс також поруч із урядовим кварталом", — зазначив адвокат.

Саме ця структура, за його словами, й має опікуватися виявленням порушень у ТЦК, зокрема й щодо військовозобов'язаних. І йдеться не лише про права громадян, а ширше — про права людини, тобто фізичних осіб, що також мають громадянство України. Також юрист підкреслив необхідність системної роботи омбудсмена.

"Ми не говоримо виключно про порушення прав громадянина, тому що військовозобов'язаний це обов'язково громадянин України. А ми говоримо про права людини, тому що людина це фізична особа, яка також може мати громадянство України. І от до того моменту, допоки омбудсмен не почне напрацьовувати, систематичні речі, які він буде доповідати з трибуни Верховної Ради, можливо не зараз, можливо після війни, але їх потрібно напрацювати якісно, потрібно систематизувати, потрібно кожне порушення внести і потім на підставі цих системних аналізів змінювати законодавство", — зауважив Ярослав Куц.

Куц також звернув увагу на наявні прогалини у правовому полі, зокрема у сфері роботи військово-лікарських комісій (ВЛК). Мовляв, станом на сьогодні неможливо оскаржити рішення ВЛК у суді, бо для цього немає навіть передбаченої юридичної процедури.

На думку адвоката, Міноборони та його структурні підрозділи, які відповідають за діяльність ТЦК, мають не тільки реагувати на адвокатські та судові запити, а й надавати повну інформацію щодо можливих порушень прав. І ця інформація, за його словами, має також передаватися омбудсмену.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Верховній Раді створили спеціальну слідчу комісію, яка має займатися розслідуваннями фактів порушень в роботі з боку ТЦК.

Також у ТЦК заявили, що практично всі працівники військкоматів, які мають задовільний стан здоров'я, були відправлені на фронт, а поранені бійці їх підмінили.