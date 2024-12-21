День зимнего солнцестояния 2024 — теплые пожелания и открытки.

Зимнее солнцестояние 2024 — теплые пожелания и яркие открытки
Сегодня, 21 декабря 2024 года, украинцы отмечают день зимнего солнцестояния — самую длинную ночь года и начало астрономической зимы. С этого момента продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться, наполняя будни новым светом и теплом.
Новини.LIVE подготовил подборку теплых и красивых поздравлений в прозе, стихах и открытках ко дню зимнего солнцестояния 2024 года. Поздравьте родных, друзей и знакомых с этим мистическим и волшебным праздником!
Поздравления с днем зимнего солнцестояния в стихах на украинском языке
Нехай сьогодні день короткий,
Не будем всі ми сумувать,
Адже повільно і потрохи
Почне день сонце додавать!
Хай буде з кожним днем світліше
На вулиці, в душі, кругом!
І жити стане веселіше,
І світ наповниться добром!
***
У день сонцестояння
Я бажаю щастя,
Щоб пішли всі біди,
Прикрощі й напасті.
***
Сонцестояння зимове прийшло,
З чим я тебе і вітаю!
Живе в сердечку нехай тепло,
Любов і радість тебе не минають.
***
В день чарівний цей
Загадай бажання,
побажаю нині
Тільки процвітання.
З днем зимового сонцестояння!
Зимнее солнцестояние 2024 — теплые пожелания своими словами
Не стоит расстраиваться из-за короткого дня! Помни, что после самой длинной ночи всегда наступает новый рассвет. Пусть день зимнего солнцестояния принесет в твою жизнь тепло, радость и счастье. Поздравляю с праздником!
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С днем зимнего солнцестояния! В этот морозный и магический день желаю тебе веселья, ярких эмоций и веры в чудеса, ведь они уже рядом!
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Пусть все плохое останется в прошлом, как темная ночь, а новый день принесет свет, теплоту и позитив в твою жизнь. С днем зимнего солнцестояния!
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Пусть самая длинная ночь пройдет спокойно! Желаю, чтобы этот особый праздник принес мир и тепло в сердце, а новый день начался с улыбки и искренних поздравлений. С днем зимнего солнцестояния!
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День солнцестояния — время теплых эмоций! Пусть этот день наполнит вашу жизнь праздничным настроением, смехом и приятными моментами. Желаю вам только лучшего!
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Темная ночь — только начало светлого пути. Не огорчайтесь из-за короткого дня. Пригласите близких, проведите время вместе и встретите рассвет с хорошим настроением. Впереди только хорошие события! С днем зимнего солнцестояния!
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День солнцестояния приносит надежду на лучшее. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, тепла и счастья. Веселых праздников!
Яркие открытки с Днем зимнего солнцестояния 21 декабря
Видеопоздравления с Днем зимнего солнцестояния 2024 года
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