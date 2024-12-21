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Зимнее солнцестояние 2024 — теплые пожелания и яркие открытки

21 декабря 2024 00:14
Светлана Конюшенко - Редактор
День зимнего солнцестояния 2024 — теплые пожелания и открытки
Улыбающаяся девушка на лыжах зимой. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 21 декабря 2024 года, украинцы отмечают день зимнего солнцестояния — самую длинную ночь года и начало астрономической зимы. С этого момента продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться, наполняя будни новым светом и теплом.

Новини.LIVE подготовил подборку теплых и красивых поздравлений в прозе, стихах и открытках ко дню зимнего солнцестояния 2024 года. Поздравьте родных, друзей и знакомых с этим мистическим и волшебным праздником!

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Поздравления с днем зимнего солнцестояния в стихах на украинском языке

Нехай сьогодні день короткий,
Не будем всі ми сумувать,
Адже повільно і потрохи
Почне день сонце додавать!
Хай буде з кожним днем світліше
На вулиці, в душі, кругом!
І жити стане веселіше,
І світ наповниться добром!

***

У день сонцестояння
Я бажаю щастя,
Щоб пішли всі біди,
Прикрощі й напасті.

***

Сонцестояння зимове прийшло,
З чим я тебе і вітаю!
Живе в сердечку нехай тепло,
Любов і радість тебе не минають.

***

В день чарівний цей
Загадай бажання,
побажаю нині
Тільки процвітання.
З днем зимового сонцестояння!

 

Поздравления с днем зимнего солнцестояния в стихах на украинском языке
День зимнего солнцестояния. Фото: istockphoto.com

Зимнее солнцестояние 2024 — теплые пожелания своими словами

Не стоит расстраиваться из-за короткого дня! Помни, что после самой длинной ночи всегда наступает новый рассвет. Пусть день зимнего солнцестояния принесет в твою жизнь тепло, радость и счастье. Поздравляю с праздником!

***

С днем зимнего солнцестояния! В этот морозный и магический день желаю тебе веселья, ярких эмоций и веры в чудеса, ведь они уже рядом!

***

Пусть все плохое останется в прошлом, как темная ночь, а новый день принесет свет, теплоту и позитив в твою жизнь. С днем зимнего солнцестояния!

***

Пусть самая длинная ночь пройдет спокойно! Желаю, чтобы этот особый праздник принес мир и тепло в сердце, а новый день начался с улыбки и искренних поздравлений. С днем зимнего солнцестояния!

***

День солнцестояния — время теплых эмоций! Пусть этот день наполнит вашу жизнь праздничным настроением, смехом и приятными моментами. Желаю вам только лучшего!

***

Темная ночь — только начало светлого пути. Не огорчайтесь из-за короткого дня. Пригласите близких, проведите время вместе и встретите рассвет с хорошим настроением. Впереди только хорошие события! С днем зимнего солнцестояния!

***
День солнцестояния приносит надежду на лучшее. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, тепла и счастья. Веселых праздников!

Яркие открытки с Днем зимнего солнцестояния 21 декабря

Яркие открытки с Днем зимнего солнцестояния 21 декабря
Открытки с днем зимнего солнцестояния 2024 года. Коллаж: Новини.LIVE
Зимнее солнцестояние 2024 — теплые открытки.
Открытки с днем зимнего солнцестояния в 2024 году. Коллаж: Новини.LIVE
Поздравления с днем зимнего солнцестояния в открытках.
Открытки с днем зимнего солнцестояния в 2024 году. Коллаж: Новини.LIVE
День зимнего солнцестояния 2024 — теплые пожелания и открытки.
Открытки с днем зимнего солнцестояния в 2024 году. Коллаж: Новини.LIVE
Как красиво поздравить с днем зимнего солнцестояния 2024 года – красивые пожелания
Открытки с днем зимнего солнцестояния в 2024 году. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем зимнего солнцестояния 2024 года

 

 

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в день зимнего солнцестояния.

Также предлагаем ознакомиться с подробным церковным календарем праздников на январь 2025 года.

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