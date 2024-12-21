День зимового сонцестояння 2024 — теплі побажання та листівки

Усміхнена дівчина на лижах взимку. Фото: freepik.com

Сьогодні, 21 грудня 2024 року, українці відзначають день зимового сонцестояння — найдовшу ніч року та початок астрономічної зими. З цього моменту тривалість світлового дня поступово збільшуватиметься, наповнюючи будні новим світлом і теплом.

Новини.LIVE підготував добірку теплих та красивих привітань у прозі, віршах та листівках до дня зимового сонцестояння 2024 року. Привітайте рідних, друзів і знайомих із цим містичним і магічним святом!

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Привітання з днем зимового сонцестояння у віршах українською мовою

Нехай сьогодні день короткий,

Не будем всі ми сумувать,

Адже повільно і потрохи

Почне день сонце додавать!

Хай буде з кожним днем світліше

На вулиці, в душі, кругом!

І жити стане веселіше,

І світ наповниться добром!

***

У день сонцестояння

Я бажаю щастя,

Щоб пішли всі біди,

Прикрощі й напасті.

***

Сонцестояння зимове прийшло,

З чим я тебе і вітаю!

Живе в сердечку нехай тепло,

Любов і радість тебе не минають.

***

В день чарівний цей

Загадай бажання,

побажаю нині

Тільки процвітання.

З днем зимового сонцестояння!

День зимового сонсестояння. Фото: istockphoto.com

Зимове сонцестояння 2024 — теплі побажання своїми словами

Не варто засмучуватися через короткий день! Пам'ятай, що після найдовшої ночі завжди настає новий світанок. Нехай день зимового сонцестояння принесе у твоє життя тепло, радість і щастя. Вітаю зі святом!

***

З днем зимового сонцестояння! У цей морозний і магічний день бажаю тобі веселощів, яскравих емоцій та віри в дива, адже вони вже поруч!

***

Нехай усе погане залишиться в минулому, як ця темна ніч, а новий день принесе світло, теплоту та позитив у твоє життя. Зі днем зимового сонцестояння!

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Нехай найдовша ніч пройде спокійно! Бажаю, щоб це особливе свято принесло мир і тепло в серце, а новий день почався з посмішки та щирих привітань. З днем зимового сонцестояння!

***

День сонцестояння — час теплих емоцій! Нехай цей день наповнить ваше життя святковим настроєм, сміхом і приємними моментами. Бажаю вам тільки найкращого!

***

Темна ніч — лише початок світлого шляху. Не засмучуйтесь через короткий день. Запросіть близьких, проведіть час разом і зустріньте світанок із гарним настроєм. Попереду лише хороші події! З днем зимового сонцестояння!

***

День сонцестояння приносить надію на краще. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, тепла та щастя. Веселих свят!

Яскраві листівки з Днем зимового сонцестояння 21 грудня

Листівки з днем зимового сонцестояння 2024 року. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з днем зимового сонцестояння 2024 року. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з днем зимового сонцестояння 2024 року. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з днем зимового сонцестояння 2024 року. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з днем зимового сонцестояння 2024 року. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем зимового сонцестояння 2024 року

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у день зимового сонцестояння.

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