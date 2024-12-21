Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Зимове сонцестояння 2024 — теплі побажання та яскраві листівки arrow

Зимове сонцестояння 2024 — теплі побажання та яскраві листівки

21 грудня 2024 00:14
Світлана Конюшенко - Редактор
День зимового сонцестояння 2024 — теплі побажання та листівки
Усміхнена дівчина на лижах взимку. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 21 грудня 2024 року, українці відзначають день зимового сонцестояння — найдовшу ніч року та початок астрономічної зими. З цього моменту тривалість світлового дня поступово збільшуватиметься, наповнюючи будні новим світлом і теплом.

Новини.LIVE підготував добірку теплих та красивих привітань у прозі, віршах та листівках до дня зимового сонцестояння 2024 року. Привітайте рідних, друзів і знайомих із цим містичним і магічним святом!

Читайте також:

Привітання з днем зимового сонцестояння у віршах українською мовою

Нехай сьогодні день короткий,
Не будем всі ми сумувать,
Адже повільно і потрохи
Почне день сонце додавать!
Хай буде з кожним днем світліше
На вулиці, в душі, кругом!
І жити стане веселіше,
І світ наповниться добром!

***

У день сонцестояння
Я бажаю щастя,
Щоб пішли всі біди,
Прикрощі й напасті.

***

Сонцестояння зимове прийшло,
З чим я тебе і вітаю!
Живе в сердечку нехай тепло,
Любов і радість тебе не минають.

***

В день чарівний цей
Загадай бажання,
побажаю нині
Тільки процвітання.
З днем зимового сонцестояння!

 

Привітання з днем зимового сонцестояння у віршах українською мовою
День зимового сонсестояння. Фото: istockphoto.com

Зимове сонцестояння 2024 — теплі побажання своїми словами 

Не варто засмучуватися через короткий день! Пам'ятай, що після найдовшої ночі завжди настає новий світанок. Нехай день зимового сонцестояння принесе у твоє життя тепло, радість і щастя. Вітаю зі святом!

***

З днем зимового сонцестояння! У цей морозний і магічний день бажаю тобі веселощів, яскравих емоцій та віри в дива, адже вони вже поруч!

***

Нехай усе погане залишиться в минулому, як ця темна ніч, а новий день принесе світло, теплоту та позитив у твоє життя. Зі днем зимового сонцестояння!

***

Нехай найдовша ніч пройде спокійно! Бажаю, щоб це особливе свято принесло мир і тепло в серце, а новий день почався з посмішки та щирих привітань. З днем зимового сонцестояння!

***

День сонцестояння — час теплих емоцій! Нехай цей день наповнить ваше життя святковим настроєм, сміхом і приємними моментами. Бажаю вам тільки найкращого!

***

Темна ніч — лише початок світлого шляху. Не засмучуйтесь через короткий день. Запросіть близьких, проведіть час разом і зустріньте світанок із гарним настроєм. Попереду лише хороші події! З днем зимового сонцестояння!

***
День сонцестояння приносить надію на краще. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, тепла та щастя. Веселих свят!

Яскраві листівки з Днем зимового сонцестояння 21 грудня 

Яскраві листівки з Днем зимового сонцестояння 21 грудня
Листівки з днем зимового сонцестояння 2024 року. Колаж: Новини.LIVE
Зимове сонцестояння 2024 — теплі листівки
Листівки з днем зимового сонцестояння 2024 року. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з днем зимового сонцестояння у листівках
Листівки з днем зимового сонцестояння 2024 року. Колаж: Новини.LIVE
День зимового сонцестояння 2024 — теплі побажання та листівки
Листівки з днем зимового сонцестояння 2024 року. Колаж: Новини.LIVE
Як красиво привітати з днем зимового сонцестояння 2024 року — красиві побажання
Листівки з днем зимового сонцестояння 2024 року. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем зимового сонцестояння 2024 року

 

 

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у день зимового сонцестояння.

Також пропонуємо ознайомитися з детальним церковним календарем свят на січень 2025 року. 

свята сонцестояння привітання листівки побажання 21 грудня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:33 Історії незламних — як проходить реабілітація героїв ЗСУ в США

01:32 Військовий зберігав службовий наказ удома — що вирішив суд

01:30 Якою має бути справедлива мобілізація — відповідь офіцера ЗСУ

00:55 Росіяни вдарили по Київському району Харкова — є потерпілі

00:30 Відстрочка з-за кордону — як її оформити

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

00:13 ЄС рекордно закуповує СПГ у Росії — аналітики назвали обсяги

00:09 В Україні змінили правила щодо евакуації дітей — що треба знати

20 грудня 2024

23:55 Окупанти вдарили шахедом по багатоповерхівці в Харкові

23:40 Українські слова, які не мають синонімів у російській — список

01:33 Історії незламних — як проходить реабілітація героїв ЗСУ в США

01:32 Військовий зберігав службовий наказ удома — що вирішив суд

01:30 Якою має бути справедлива мобілізація — відповідь офіцера ЗСУ

00:55 Росіяни вдарили по Київському району Харкова — є потерпілі

00:30 Відстрочка з-за кордону — як її оформити

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

00:13 ЄС рекордно закуповує СПГ у Росії — аналітики назвали обсяги

00:09 В Україні змінили правила щодо евакуації дітей — що треба знати

20 грудня 2024

23:55 Окупанти вдарили шахедом по багатоповерхівці в Харкові

23:40 Українські слова, які не мають синонімів у російській — список

23:39 Поїде чи ні — з'явились подробиці візиту Шольца до Москви

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу