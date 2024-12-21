День зимового сонцестояння 2024 — теплі побажання та листівки

Зимове сонцестояння 2024 — теплі побажання та яскраві листівки
Сьогодні, 21 грудня 2024 року, українці відзначають день зимового сонцестояння — найдовшу ніч року та початок астрономічної зими. З цього моменту тривалість світлового дня поступово збільшуватиметься, наповнюючи будні новим світлом і теплом.
Новини.LIVE підготував добірку теплих та красивих привітань у прозі, віршах та листівках до дня зимового сонцестояння 2024 року. Привітайте рідних, друзів і знайомих із цим містичним і магічним святом!
Привітання з днем зимового сонцестояння у віршах українською мовою
Нехай сьогодні день короткий,
Не будем всі ми сумувать,
Адже повільно і потрохи
Почне день сонце додавать!
Хай буде з кожним днем світліше
На вулиці, в душі, кругом!
І жити стане веселіше,
І світ наповниться добром!
***
У день сонцестояння
Я бажаю щастя,
Щоб пішли всі біди,
Прикрощі й напасті.
***
Сонцестояння зимове прийшло,
З чим я тебе і вітаю!
Живе в сердечку нехай тепло,
Любов і радість тебе не минають.
***
В день чарівний цей
Загадай бажання,
побажаю нині
Тільки процвітання.
З днем зимового сонцестояння!
Зимове сонцестояння 2024 — теплі побажання своїми словами
Не варто засмучуватися через короткий день! Пам'ятай, що після найдовшої ночі завжди настає новий світанок. Нехай день зимового сонцестояння принесе у твоє життя тепло, радість і щастя. Вітаю зі святом!
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З днем зимового сонцестояння! У цей морозний і магічний день бажаю тобі веселощів, яскравих емоцій та віри в дива, адже вони вже поруч!
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Нехай усе погане залишиться в минулому, як ця темна ніч, а новий день принесе світло, теплоту та позитив у твоє життя. Зі днем зимового сонцестояння!
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Нехай найдовша ніч пройде спокійно! Бажаю, щоб це особливе свято принесло мир і тепло в серце, а новий день почався з посмішки та щирих привітань. З днем зимового сонцестояння!
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День сонцестояння — час теплих емоцій! Нехай цей день наповнить ваше життя святковим настроєм, сміхом і приємними моментами. Бажаю вам тільки найкращого!
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Темна ніч — лише початок світлого шляху. Не засмучуйтесь через короткий день. Запросіть близьких, проведіть час разом і зустріньте світанок із гарним настроєм. Попереду лише хороші події! З днем зимового сонцестояння!
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День сонцестояння приносить надію на краще. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, тепла та щастя. Веселих свят!
Яскраві листівки з Днем зимового сонцестояння 21 грудня
Відеопривітання з Днем зимового сонцестояння 2024 року
Раніше ми писали, що категорично не можна робити у день зимового сонцестояння.
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