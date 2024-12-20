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Зимове сонцестояння 2024 — коли воно і що не можна буде робити

20 грудня 2024 19:53
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли зимове сонцестояння в 2024 році — головні заборони
Жінка, яка зробила серце з рук навпроти сонця взимку. Фото: Pexels
Світлана Конюшенко - Редактор

Ось-ось на Землі настане зимове сонцестояння, тому саме час загадати бажання, адже вважається, що воно точно збудеться в ці дні. Ми розповідаємо, що це за явище і які речі в жодному разі не можна буде робити під час зимового сонцестояння.

Новини.LIVE детально розповідає про це явище.

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Зимове сонцестояння — що це за явище

Зимове сонцестояння — це явище, яке виникає в Північній півкулі, коли в ній скорочується світловий день і збільшується тривалість ночі. У цей час півкуля відхиляється від Сонця на максимальну відстань, через що в цій частині планети зменшується кількість світла.

Солнце зимой
Людина навпроти сонця взимку. Фото: Peakpx

Коли буде зимове сонцестояння цього року

Частіше зимове сонцестояння відбувається 21 або 22 грудня, але час від часу ця подія зсувається через високосний рік. Наприклад, зимове сонцестояння на нашій планеті буде 20 грудня у 2080 році та 23 грудня — у 2303 році.  

Цього року явище відбудеться 21 грудня об 11:20 за київським часом, коли тривалість світлового дня буде становити вісім годин, а ночі — 16 годин. 

Які речі в жодному разі не можна робити під час зимового сонцестояння

У період зимового сонцестояння існують певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не нашкодити своєму життю. По-перше, під час цього явища категорично не можна галасувати, веселитися і вживати алкогольні напої.

Справа в тому, що відповідно до народних прикмет у найдовшу ніч на землі літають різні духи, які можуть відгукнутися на галас і нашкодити людям. Тому категорично не можна в цей період влаштовувати якісь гучні заходи і пити спиртні напої.

Нагадаємо, ми писали про те, коли на Землі буде "кривавий Місяць" наступного року. 

Раніше ми розповідали про те, що вчені виявили перші докази існування антиматерії. 

Також ми повідомляли про те, що науковці знайшли величезні запаси енергії. 

наука астрономічне явище заборони Земля зимове сонцестояння

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