Когда зимнее солнцестояние в 2024 году — главные запреты

Женщина, которая сделала сердце из рук напротив солнца зимой. Фото: Pexels

Вот-вот на Земле наступит зимнее солнцестояние, поэтому самое время загадать желание, ведь считается, что оно точно сбудется в эти дни. Мы рассказываем, что это за явление и какие вещи ни в коем случае нельзя будет делать во время зимнего солнцестояния.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом явлении.

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Зимнее солнцестояние — что это за явление

Зимнее солнцестояние — это явление, которое возникает в Северном полушарии, когда в нем сокращается световой день и увеличивается продолжительность ночи. В это время полушарие отклоняется от Солнца на максимальное расстояние, из-за чего в этой части планеты уменьшается количество света.

Человек напротив солнца зимой. Фото: Peakpx

Когда будет зимнее солнцестояние в этом году

Чаще зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, но иногда это событие сдвигается из-за високосного года. Например, зимнее солнцестояние на нашей планете будет 20 декабря в 2080 году и 23 декабря — в 2303 году.

В этом году явление состоится 21 декабря в 11:20 по киевскому времени, когда продолжительность светового дня составит восемь часов, а в ночи — 16 часов.

Какие вещи ни в коем случае нельзя делать во время зимнего солнцестояния

В период зимнего солнцестояния существуют определенные запреты, которые важно соблюдать, чтобы не навредить своей жизни. Во-первых, во время этого явления категорически нельзя шуметь, веселиться и употреблять алкогольные напитки.

Дело в том, что согласно народным приметам в самую длинную ночь на земле летают разные духи, которые могут откликнуться на шум и навредить людям. Поэтому категорически нельзя в этот период устраивать какие-либо громкие мероприятия и пить спиртные напитки.

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