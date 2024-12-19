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Коли "кривавий Місяць" в 2025 році — що це за явище

19 грудня 2024 06:07
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли буде кривавий Місяць 2025 — дата і все про явище
Великий Місяць червоного відтінку на нічному небі. Фото: Pixabay
Світлана Конюшенко - Редактор

У небі відбувається величезна кількість різних неймовірних явищ, наприклад, інколи там з’являється "кривавий Місяць". Ми розповідаємо, що це за природне явище, коли цей Місяць з’являвся востаннє і коли він буде цього року, щоб люди могли стежити за ним.

Новини.LIVE розповідає про це космічне явище.

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Що таке "кривавий Місяць"

"Кривавий Місяць" — це оптичне явище, яке з’являється у процесі повного місячного затемнення. Таке забарвлення на Місяці з’являється через те, що у цей момент супутник нашої планети розташований на безпосередній близькості до Землі. 

Тому на ньому може бути кривавий або червоно-бурий відтінок, через що, власне, це явище і називається "кривавий Місяць".

Кровавая Луна
"Кривавий Місяць" на нічному небі. Фото: Pinterest

Коли був "кривавий Місяць" востаннє

Востаннє українці спостерігали таке оптичне явище, як "кривавий Місяць", у ніч із 17 на 18 вересня 2024 року. Це було останнє подібне явище цього року. Тоді його було повністю видно в західних частинах Європи і Африки, а також у південних та східних регіонах Північної Америки.

Ще це явище повністю бачили жителі півдня Америки та деяких частин Антарктиди. 

А ось часткове затемнення могли, все ж таки, побачити жителі України, а ще в Африці, Північній і Південній Америці, Азії, а також над Тихим, Атлантичним та Індійським океанами, над Арктикою та Антарктидою.

Кровавая Луна
Людина, яка фотографує "кривавий Місяць". Фото: Pinterest

Коли "кривавий Місяць" буде в 2025 році

Наступного року таке неймовірно красиве оптичне явище, як "кривавий Місяць", буде не раніше 13-14 березня. Тому підготуйтеся, щоб побачити це фантастичне космічне явище, яке відбувається лише декілька разів на рік. 

Нагадаємо, ми писали про те, що люди в Україні побачили "золотий Місяць". 

Раніше ми розповідали про те, що в Японії сталося неймовірне загадкове явище. 

Також ми повідомляли про те, що жителі США помітили унікальне небесне явище.

Місяць небесні явища зірки дата кривавий Місяць

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