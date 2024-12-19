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Когда "кровавая Луна" в 2025 году — что это за явление

19 декабря 2024 06:07
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда будет кровавая Луна 2025 — дата и все о явлении
Большая Луна красного оттенка на ночном небе. Фото: Pixabay
Светлана Конюшенко - Редактор

В небе происходит огромное количество различных невероятных явлений, например, иногда там появляется "кровавая Луна". Мы рассказываем, что это за природное явление, когда эта Луна появлялась в последний раз и когда она будет в этом году, чтобы люди могли наблюдать за ней.

Новини.LIVE рассказывает об этом космическом явлении.

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Что такое "кровавая Луна"

"Кровавая Луна" — это оптическое явление, которое появляется в процессе полного лунного затмения. Такая окраска на Луне появляется потому, что в этот момент спутник нашей планеты расположен на непосредственной близости к Земле.

Поэтому на нем может быть кровавый или красно-бурый оттенок, из-за чего, собственно, это явление и называется "кровавая Луна".

Кровавая Луна
"Кровавая Луна" на ночном небе. Фото: Pinterest

Когда была "кровавая Луна" в последний раз

В последний раз украинцы наблюдали такое оптическое явление, как "кровавая Луна", в ночь с 17 на 18 сентября 2024 года. Это было последнее подобное явление в этом году. Тогда оно было полностью видно в западных частях Европы и Африки, а также в южных и восточных регионах Северной Америки.

Еще это явление полностью видели жители юга Америки и некоторых частей Антарктиды.

А вот частичное затемнение могли все же увидеть жители Украины, а еще в Африке, Северной и Южной Америке, Азии, а также над Тихим, Атлантическим и Индийским океанами, над Арктикой и Антарктидой.

Кровавая Луна
Человек, который фотографирует "кровавую Луну". Фото: Pinterest

Когда "кровавая Луна" будет в 2025 году

В следующем году такое невероятно красивое оптическое явление, как "кровавая Луна", будет не раньше 13-14 марта. Поэтому подготовьтесь, чтобы увидеть это фантастическое космическое явление, которое происходит всего несколько раз в год.

Напомним, мы писали о том, что люди в Украине увидели "золотую Луну".

Раньше мы рассказывали о том, что в Японии произошло невероятное загадочное явление.

Также мы сообщали, что жители США заметили уникальное небесное явление.

Луна небесные явления звезды дата кровавая Луна

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