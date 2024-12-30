С наступающим Новым годом 2025 — красивые открытки, стихи, трогательные пожелания

Друзья встречают Новый год. Фото: freepik.com

Новый год 2025 уже на пороге, а это значит, что пора готовить лучшие поздравления для родных, близких, друзей и знакомых! Пусть грядущий праздник станет символом мира, любви и согласия, а ваши слова поддержат каждого, кому они предназначены.

Новини.LIVE сделали подборку трогательных, искренних и красивых новогодних пожеланий в стихах, прозе и открытках. Выбирайте лучшие поздравления и подарите праздничное настроение всем вокруг.

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Минає рік, і дні, і ночі,

Щасливі миті та сумні.

Благаю, щоб в Новому році

Ніхто не гинув на війні.

Щоб мир прийшов в мою країну,

Заколосилися поля,

Щоб не снаряди, а зернини

Приймала матінка — земля.

Щоб всі були живі й здорові,

Ніхто б не плакав, не хворів,

Щоб не було ні сліз, ні крові,

Ні злих і підлих ворогів.

Під мирним небом України

Сади вишневі хай цвітуть,

А у закохані родини

Лелеки діток принесуть!

Останні дні старого року…

Можливо, був він не такий…

Тож хай добробут, мир і спокій

Нам подарує рік Новий!

***

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

***

Новий рік вже на порозі,

Вже от-от постука в двері.

Запросіть його з морозу

До святкової вечері...

Хай він вам дарує казку,

Не на день — на цілий рік!

Щоб щасливі та багаті

Ви прожили довгий вік!

***

Новий рік — це нові сподівання,

Нові плани, ідеї, шляхи.

Хай же будуть відверті зізнання,

Зміни лиш на краще завжди!

З Новим роком нехай завітає

Щастя, радість, любов у ваш дім

І назавжди залишаться в нім!

***

Хай прийдешній новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійсняє ваші мрії

Й буде довгим у вас вік!

Будьте всміхнені, веселі,

Бережіть свою оселю.

Про сім'ю свою турбуйтесь

Та ніколи не сумуйте!

Благ, фінансів вашій хаті,

Щоб завжди були багаті.

Щоб увесь наступний рік

З щастям жили бік о бік!

Новый 2025 год Змеи. Фото: freepik.com

Поздравления с наступающим Новым годом 2025 в искренней прозе

С наступающим Новым 2025 годом Змеи! Пусть это мудрое и элегантное существо принесет в ваш дом спокойствие, процветание и гармонию. Пусть каждое решение будет взвешенным, а все начинания успешными. Желаю крепкого здоровья, счастливых событий и теплых встреч в новом году!

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Поздравляю с наступающим Новым годом 2025! Пусть этот год принесет мир, счастье и благополучие в каждую украинскую семью. Желаю тепла, радости и исполнения самых заветных мечтаний! Пусть нас ждут только светлые новости и победы!

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Новый год Зеленой Деревянной Змеи уже на пороге!

Желаю, чтобы этот особый год стал для вас символом изящества, гибкости и успеха. Пусть в вашей жизни царит гармония, любовь и щедрость. Пусть в новом году каждая ваша мечта находит путь к свершению!

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Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть 2025 год будет годом согласия и успеха. Желаю здоровья, сил и вдохновения для воплощения всех планов. Пусть каждый день будет наполнен любовью и приятными сюрпризами!

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Поздравляю с наступающим Новым годом 2025! Пусть этот год станет годом больших перемен к лучшему. Мира нам всем, тепла в сердцах и уюта в домах. Верим в лучшее и смело двигаемся вперед!

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С наступающим Новым годом, Украина! Пусть 2025 год принесет мир, согласие и процветание. Желаю каждому силы и веры, поддержки близких и вдохновения для новых свершений!

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С наступающим Новым годом! Пусть этот год подарит благополучие, обязательно крепкое здоровье, укрепит веру в будущее. Желаем воплощения заветных мечтаний, пусть этот год будет для всех нас победоносным!

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Друг, с наступающим Новым годом! Пусть все трудности останутся в прошлом, а впереди будет светлое будущее. Желаю счастливых моментов, крепкого здоровья и безграничного счастья!

С наступающим Новым годом 2025 — лучшие открытки

Поздравления с наступающим Новым годом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравления с наступающим Новым годом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравления с наступающим Новым годом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравления с наступающим Новым годом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

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