С наступающим Новым годом 2025 — красивые открытки, стихи, трогательные пожелания

С наступающим Новым годом 2025 — лучшие открытки и проза
Новый год 2025 уже на пороге, а это значит, что пора готовить лучшие поздравления для родных, близких, друзей и знакомых! Пусть грядущий праздник станет символом мира, любви и согласия, а ваши слова поддержат каждого, кому они предназначены.
Новини.LIVE сделали подборку трогательных, искренних и красивых новогодних пожеланий в стихах, прозе и открытках. Выбирайте лучшие поздравления и подарите праздничное настроение всем вокруг.
Поздравления с наступающим Новым годом 2025 в стихах на украинском языке
Минає рік, і дні, і ночі,
Щасливі миті та сумні.
Благаю, щоб в Новому році
Ніхто не гинув на війні.
Щоб мир прийшов в мою країну,
Заколосилися поля,
Щоб не снаряди, а зернини
Приймала матінка — земля.
Щоб всі були живі й здорові,
Ніхто б не плакав, не хворів,
Щоб не було ні сліз, ні крові,
Ні злих і підлих ворогів.
Під мирним небом України
Сади вишневі хай цвітуть,
А у закохані родини
Лелеки діток принесуть!
Останні дні старого року…
Можливо, був він не такий…
Тож хай добробут, мир і спокій
Нам подарує рік Новий!
***
З роком Новим, з новим щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
***
Новий рік вже на порозі,
Вже от-от постука в двері.
Запросіть його з морозу
До святкової вечері...
Хай він вам дарує казку,
Не на день — на цілий рік!
Щоб щасливі та багаті
Ви прожили довгий вік!
***
Новий рік — це нові сподівання,
Нові плани, ідеї, шляхи.
Хай же будуть відверті зізнання,
Зміни лиш на краще завжди!
З Новим роком нехай завітає
Щастя, радість, любов у ваш дім
І назавжди залишаться в нім!
***
Хай прийдешній новий рік
Несе щастя на поріг.
Хай здійсняє ваші мрії
Й буде довгим у вас вік!
Будьте всміхнені, веселі,
Бережіть свою оселю.
Про сім'ю свою турбуйтесь
Та ніколи не сумуйте!
Благ, фінансів вашій хаті,
Щоб завжди були багаті.
Щоб увесь наступний рік
З щастям жили бік о бік!
Поздравления с наступающим Новым годом 2025 в искренней прозе
С наступающим Новым 2025 годом Змеи! Пусть это мудрое и элегантное существо принесет в ваш дом спокойствие, процветание и гармонию. Пусть каждое решение будет взвешенным, а все начинания успешными. Желаю крепкого здоровья, счастливых событий и теплых встреч в новом году!
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Поздравляю с наступающим Новым годом 2025! Пусть этот год принесет мир, счастье и благополучие в каждую украинскую семью. Желаю тепла, радости и исполнения самых заветных мечтаний! Пусть нас ждут только светлые новости и победы!
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Новый год Зеленой Деревянной Змеи уже на пороге!
Желаю, чтобы этот особый год стал для вас символом изящества, гибкости и успеха. Пусть в вашей жизни царит гармония, любовь и щедрость. Пусть в новом году каждая ваша мечта находит путь к свершению!
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Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть 2025 год будет годом согласия и успеха. Желаю здоровья, сил и вдохновения для воплощения всех планов. Пусть каждый день будет наполнен любовью и приятными сюрпризами!
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Поздравляю с наступающим Новым годом 2025! Пусть этот год станет годом больших перемен к лучшему. Мира нам всем, тепла в сердцах и уюта в домах. Верим в лучшее и смело двигаемся вперед!
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С наступающим Новым годом, Украина! Пусть 2025 год принесет мир, согласие и процветание. Желаю каждому силы и веры, поддержки близких и вдохновения для новых свершений!
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С наступающим Новым годом! Пусть этот год подарит благополучие, обязательно крепкое здоровье, укрепит веру в будущее. Желаем воплощения заветных мечтаний, пусть этот год будет для всех нас победоносным!
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Друг, с наступающим Новым годом! Пусть все трудности останутся в прошлом, а впереди будет светлое будущее. Желаю счастливых моментов, крепкого здоровья и безграничного счастья!
С наступающим Новым годом 2025 — лучшие открытки
Видеопоздравления с наступающим Новым годом 2025
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