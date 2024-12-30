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З прийдешнім Новим роком 2025 — найкращі листівки та проза

30 грудня 2025 00:13
Світлана Конюшенко - Редактор
З прийдешнім Новим роком 2025 — красиві листівки, вірші, зворушливі побажання
Друзі зустрічають Новий рік. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Новий рік 2025 вже на порозі, а це означає, що час готувати найкращі привітання для рідних, близьких, друзів та знайомих! Нехай прийдешнє свято стане символом миру, любові та злагоди, а ваші слова підтримають кожного, кому вони призначені.

Новини.LIVE зробили добірку зворушливих, щирих та красивих новорічних побажань у віршах, прозі та листівках. Обирайте найкращі привітання та даруйте святковий настрій усім навколо.

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Привітання з прийдешнім Новим роком 2025 у віршах українською мовою

Минає рік, і дні, і ночі,
Щасливі миті та сумні.
Благаю, щоб в Новому році
Ніхто не гинув на війні.
Щоб мир прийшов в мою країну,
Заколосилися поля,
Щоб не снаряди, а зернини
Приймала матінка — земля.
Щоб всі були живі й здорові,
Ніхто б не плакав, не хворів,
Щоб не було ні сліз, ні крові,
Ні злих і підлих ворогів.
Під мирним небом України
Сади вишневі хай цвітуть,
А у закохані родини
Лелеки діток принесуть!
Останні дні старого року…
Можливо, був він не такий…
Тож хай добробут, мир і спокій
Нам подарує рік Новий!

***

З роком Новим, з новим щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!

***

Новий рік вже на порозі,
Вже от-от постука в двері.
Запросіть його з морозу
До святкової вечері...
Хай він вам дарує казку,
Не на день — на цілий рік!
Щоб щасливі та багаті
Ви прожили довгий вік!

***

Новий рік — це нові сподівання,
Нові плани, ідеї, шляхи.
Хай же будуть відверті зізнання,
Зміни лиш на краще завжди!
З Новим роком нехай завітає
Щастя, радість, любов у ваш дім
І назавжди залишаться в нім!

***

Хай прийдешній новий рік
Несе щастя на поріг.
Хай здійсняє ваші мрії
Й буде довгим у вас вік!
Будьте всміхнені, веселі,
Бережіть свою оселю.
Про сім'ю свою турбуйтесь
Та ніколи не сумуйте!
Благ, фінансів вашій хаті,
Щоб завжди були багаті.
Щоб увесь наступний рік
З щастям жили бік о бік!

 

Привітання з прийдешнім Новим роком 2025 у віршах українською мовою
Новий 2025 рік Змії. Фото: freepik.com

Привітання з прийдешнім Новим роком 2025 у щирій прозі 

З прийдешнім Новим 2025 роком Змії! Нехай ця мудра та елегантна істота принесе у ваш дім спокій, процвітання та гармонію. Хай кожне рішення буде виваженим, а всі починання — успішними. Бажаю міцного здоров'я, щасливих подій і теплих зустрічей у новому році!

***

Вітаю з прийдешнім Новим роком 2025! Нехай цей рік принесе мир, щастя та добробут у кожну українську родину. Бажаю тепла, радості та здійснення найзаповітніших мрій! Нехай на нас чекають лише світлі новини та перемоги!

***

Новий рік Зеленої Дерев'яної Змії вже на порозі!
Бажаю, щоб цей особливий рік став для вас символом витонченості, гнучкості та успіху. Нехай у вашому житті панує гармонія, любов і щедрість. Хай у новому році кожна ваша мрія знаходить шлях до здійснення!

***

Вітаю з прийдешнім Новим роком! Нехай 2025-й буде роком злагоди та успіху. Бажаю здоров'я, сил і натхнення для втілення всіх планів. Нехай кожен день буде наповнений любов'ю та приємними сюрпризами!

***

Вітаю з прийдешнім Новим роком 2025! Нехай цей рік стане роком великих змін на краще. Миру нам усім, тепла в серцях і затишку в домівках. Віримо в краще та сміливо рухаємось уперед!

***

З прийдешнім Новим роком, Україно! Нехай 2025 рік принесе мир, злагоду та процвітання. Бажаю кожному сили та віри, підтримки близьких і натхнення для нових звершень!

***

З прийдешнім Новим роком! Нехай цей рік подарує добробут, обов'язково міцне здоров'я, зміцнить віру в майбутнє. Бажаємо втілення заповітних мрій, нехай цей рік буде для всіх нас переможним!

***

Друже, з прийдешнім Новим роком! Нехай усі труднощі залишаться в минулому, а попереду буде лише світле майбутнє. Бажаю щасливих моментів, міцного здоров'я і безмежного щастя!

З прийдешнім Новим роком 2025 — найкращі листівки

Привітання з прийдешнім Новим роком 2025
Привітання з прийдешнім Новим роком 2025. Колаж: Новини.LIVE
З прийдешнім Новим роком 2025 — найкращі листівки
Привітання з прийдешнім Новим роком 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з прийдешнім Новим роком 2025 у
Привітання з прийдешнім Новим роком 2025. Колаж: Новини.LIVE
Зворушливі та веселі привітання з прийдешнім Новим роком 2025
Привітання з прийдешнім Новим роком 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з прийдешнім Новим роком 2025 

 

 

Нагадаємо, ми ділилися найкращими щедрівками до Щедрого вечора 31 грудня. 

Також пропонуємо дізнатися, як правильно сформулювати та загадати бажання на Новий 2025 рік.

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