З прийдешнім Новим роком 2025 — красиві листівки, вірші, зворушливі побажання

Друзі зустрічають Новий рік. Фото: freepik.com

Новий рік 2025 вже на порозі, а це означає, що час готувати найкращі привітання для рідних, близьких, друзів та знайомих! Нехай прийдешнє свято стане символом миру, любові та злагоди, а ваші слова підтримають кожного, кому вони призначені.

Новини.LIVE зробили добірку зворушливих, щирих та красивих новорічних побажань у віршах, прозі та листівках. Обирайте найкращі привітання та даруйте святковий настрій усім навколо.

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Привітання з прийдешнім Новим роком 2025 у віршах українською мовою

Минає рік, і дні, і ночі,

Щасливі миті та сумні.

Благаю, щоб в Новому році

Ніхто не гинув на війні.

Щоб мир прийшов в мою країну,

Заколосилися поля,

Щоб не снаряди, а зернини

Приймала матінка — земля.

Щоб всі були живі й здорові,

Ніхто б не плакав, не хворів,

Щоб не було ні сліз, ні крові,

Ні злих і підлих ворогів.

Під мирним небом України

Сади вишневі хай цвітуть,

А у закохані родини

Лелеки діток принесуть!

Останні дні старого року…

Можливо, був він не такий…

Тож хай добробут, мир і спокій

Нам подарує рік Новий!

***

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

***

Новий рік вже на порозі,

Вже от-от постука в двері.

Запросіть його з морозу

До святкової вечері...

Хай він вам дарує казку,

Не на день — на цілий рік!

Щоб щасливі та багаті

Ви прожили довгий вік!

***

Новий рік — це нові сподівання,

Нові плани, ідеї, шляхи.

Хай же будуть відверті зізнання,

Зміни лиш на краще завжди!

З Новим роком нехай завітає

Щастя, радість, любов у ваш дім

І назавжди залишаться в нім!

***

Хай прийдешній новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійсняє ваші мрії

Й буде довгим у вас вік!

Будьте всміхнені, веселі,

Бережіть свою оселю.

Про сім'ю свою турбуйтесь

Та ніколи не сумуйте!

Благ, фінансів вашій хаті,

Щоб завжди були багаті.

Щоб увесь наступний рік

З щастям жили бік о бік!

Новий 2025 рік Змії. Фото: freepik.com

Привітання з прийдешнім Новим роком 2025 у щирій прозі

З прийдешнім Новим 2025 роком Змії! Нехай ця мудра та елегантна істота принесе у ваш дім спокій, процвітання та гармонію. Хай кожне рішення буде виваженим, а всі починання — успішними. Бажаю міцного здоров'я, щасливих подій і теплих зустрічей у новому році!

***

Вітаю з прийдешнім Новим роком 2025! Нехай цей рік принесе мир, щастя та добробут у кожну українську родину. Бажаю тепла, радості та здійснення найзаповітніших мрій! Нехай на нас чекають лише світлі новини та перемоги!

***

Новий рік Зеленої Дерев'яної Змії вже на порозі!

Бажаю, щоб цей особливий рік став для вас символом витонченості, гнучкості та успіху. Нехай у вашому житті панує гармонія, любов і щедрість. Хай у новому році кожна ваша мрія знаходить шлях до здійснення!

***

Вітаю з прийдешнім Новим роком! Нехай 2025-й буде роком злагоди та успіху. Бажаю здоров'я, сил і натхнення для втілення всіх планів. Нехай кожен день буде наповнений любов'ю та приємними сюрпризами!

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Вітаю з прийдешнім Новим роком 2025! Нехай цей рік стане роком великих змін на краще. Миру нам усім, тепла в серцях і затишку в домівках. Віримо в краще та сміливо рухаємось уперед!

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З прийдешнім Новим роком, Україно! Нехай 2025 рік принесе мир, злагоду та процвітання. Бажаю кожному сили та віри, підтримки близьких і натхнення для нових звершень!

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З прийдешнім Новим роком! Нехай цей рік подарує добробут, обов'язково міцне здоров'я, зміцнить віру в майбутнє. Бажаємо втілення заповітних мрій, нехай цей рік буде для всіх нас переможним!

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Друже, з прийдешнім Новим роком! Нехай усі труднощі залишаться в минулому, а попереду буде лише світле майбутнє. Бажаю щасливих моментів, міцного здоров'я і безмежного щастя!

З прийдешнім Новим роком 2025 — найкращі листівки

Привітання з прийдешнім Новим роком 2025. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з прийдешнім Новим роком 2025. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з прийдешнім Новим роком 2025. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з прийдешнім Новим роком 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з прийдешнім Новим роком 2025

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