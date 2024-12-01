С первым днем зимы 2024 — трогательные поздравления, смс и открытки на 1 декабря

Подруга на прогулке зимой. Фото: freepik.com

Вот уже и зима официально вступила в свои права. Первый ее день — это особый момент, когда хочется дарить тепло и радость близким. Это время, когда первый снег вдохновляет на мечты, а морозные узоры на окнах напоминают об очаровании этого времени. Душевные поздравления и теплые открытки станут идеальным способом поделиться любовью и поддержкой с теми, кто вам дорог.

Новини.LIVE подготовил самые трогательные и теплые поздравления в прозе, стихах и открытках.

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Сьогодні — перший зимній день.

Та настрій зовсім не святковий...

Не хочем ми гулянь й пісень,

І не про Новий рік розмови.

Ми хочем миру в Україні!

Тепло сердець хай нас зігріє,

Панує злагода в родинах,

І віра в серці хай жевріє!

***

Ось і прийшла зима-красуня,

Зустрічаєм завірюхи й холоди,

Вам у перший день її правління,

Бажаю радості й красивої зими!

***

Сьогодні перший день зими,

І я сердечно вас вітаю!

Щоб холодів не знали ви

Я від душі вам побажаю!

Первый день зимы 2024 — душевные поздравления с праздником

С первым днем зимы! Пусть это время года станет для вас символом света и надежды. Вопреки всем трудностям, желаю вам тепла в сердцах, силы в душе и веры в победу. Пусть эта зима принесет долгожданный мир и уют в ваши дома.

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С первым днем зимы! И хоть за окном холод, желаю, чтобы в ваших сердцах горел огонь надежды и смелости. Пусть эта зима станет последней в условиях войны, а следующая принесет только мирное небо, радость и покой.

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С первым днем зимы! Пусть это время наполнит ваши сердца теплом, любовью и надеждой на светлое будущее. Помните, что даже самая темная ночь завершается рассветом.

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С первым днем зимы! Этот волшебный сезон открывает дверь к трем месяцам уюта, тепла и мечтаний. Загадывайте желания, наслаждайтесь каждым моментом и пусть зима подарит вам счастье и здоровье!

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Поздравляю с началом зимы! Пусть этот день станет началом сказочных перемен в вашей жизни. Желаю, чтобы сердце согревали теплые улыбки, крепкие объятия и вдохновение на новые мечты.

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Зима пришла! В первый ее день пусть сердце наполнится радостью, которая оградит от любых морозов. Пусть погода за окном радует глаз, а душу греет вера в лучшее.

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Поздравляю с началом волшебной зимы! Пусть первый снег станет символом чистоты и обновления, а каждый день дарит новые радости и приятные неожиданности.

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Поздравляю с первым днем зимы! Пусть это время года окутает вас пушистым снегом счастья, морозными узорами радости и теплыми огоньками надежды.

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С первым днем зимы! Пусть это время года подарит вам покой, вдохновение и время для исполнения самых заветных желаний.

С первым днем зимы 2024 года — теплые открытки

Поздравление с первым днем зимы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым днем зимы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым днем зимы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым днем зимы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым днем зимы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым днем зимы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с первым днем зимы 2024

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