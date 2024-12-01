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З першим днем зими 2024 — душевні привітання та теплі листівки

1 грудня 2024 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
З першим днем зими 2024 — зворушливі привітання, смс та листівки на 1 грудня
Подруги на прогулянці взимку. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Ось вже й зима офіційно вступила у свої права. Перший її день — це особливий момент, коли хочеться дарувати тепло та радість близьким. Це час, коли перший сніг надихає на мрії, а морозні візерунки на вікнах нагадують про чарівність цієї пори. Душевні привітання та теплі листівки стануть ідеальним способом поділитися любов'ю й підтримкою з тими, хто вам дорогий.

Новини.LIVE підготував найзворушливіші та найтепліші привітання у прозі, віршах та листівках.

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Привітання з першим днем зими у гарних віршах українською мовою

Сьогодні — перший зимній день.
Та настрій зовсім не святковий...
Не хочем ми гулянь й пісень, 
І не про Новий рік розмови.
Ми хочем миру в Україні!
Тепло сердець хай нас зігріє,
Панує злагода в родинах,
І віра в серці хай жевріє!

***

Ось і прийшла зима-красуня,
Зустрічаєм завірюхи й холоди,
Вам у перший день її правління,
Бажаю радості й красивої зими!

***

Сьогодні перший день зими,
І я сердечно вас вітаю!
Щоб холодів не знали ви
Я від душі вам побажаю!

Перший день зими 2024 — душевні привітання зі святом

З першим днем зими! Нехай ця пора року стане для вас символом світла і надії. Попри всі труднощі, бажаю вам тепла в серцях, сили в душі й віри в перемогу. Нехай ця зима принесе довгоочікуваний мир і затишок у ваші домівки.

***

З першим днем зими! І хоч за вікном холод, бажаю, щоб у ваших серцях палав вогонь надії та сміливості. Нехай ця зима стане останньою в умовах війни, а наступна принесе лише мирне небо, радість і спокій.

***

З першим днем зими! Хай ця пора наповнить ваші серця теплом, любов'ю і надією на світле майбутнє. Пам'ятайте, що навіть найтемніша ніч завершується світанком.

***

З першим днем зими! Цей чарівний сезон відкриває двері до трьох місяців затишку, тепла й мрій. Загадуйте бажання, насолоджуйтесь кожним моментом і нехай зима подарує вам щастя та здоров'я!

***

Вітаю з початком зими! Нехай цей день стане початком казкових змін у вашому житті. Бажаю, щоб серце зігрівали теплі посмішки, міцні обійми та натхнення на нові мрії.

***

Зима прийшла! У перший її день нехай серце наповниться радістю, яка захистить від будь-яких морозів. Нехай погода за вікном радує око, а душу гріє віра у краще.

***

Вітаю з початком чарівної зими! Нехай її перший сніг стане символом чистоти й оновлення, а кожен день дарує нові радощі та приємні несподіванки.

***

Вітаю з першим днем зими! Нехай ця пора року огорне вас пухнастим снігом щастя, морозними візерунками радості та теплими вогниками надії.

***

З першим днем зими! Хай ця пора року подарує вам спокій, натхнення і час для здійснення найзаповітніших бажань.

З першим днем зими 2024 — теплі листівки

З першим днем зими 2024 — душевні привітання та теплі листівки
Привітання з першим днем зими 2024. Фото: Новини.LIVE
З першим днем зими 2024 — теплі листівки
Привітання з першим днем зими 2024. Фото: Новини.LIVE
Перший день зими 2024 — душевні привітання
Привітання з першим днем зими 2024. Фото: Новини.LIVE
Перший день зими 2024 — листівки
Привітання з першим днем зими 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання з 1 грудня 2024 року
Привітання з першим днем зими 2024. Фото: Новини.LIVE
Листівки з 1 грудня 2024 року
Привітання з першим днем зими 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з першим днем зими 2024

 

 

Пропонуємо ознайомитися з календарем державних, міжнародних та професійних свят на грудень 2024 року. 

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на грудень 2024 року, щоб не пропустити важливі релігійні події. 

привітання листівки зима побажання свято 1 грудня

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02:20 На Запоріжжі майже добудували укріплення — врахували нові загрози

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