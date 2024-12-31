Поздравления с Новым годом 2025 для военных — патриотические стихи, красивые картинки

С Новым годом 2025 — патриотичные поздравления защитникам Украины
Не секрет, что Новый год — это семейный праздник, но наши военные, которые сейчас защищают Украину от российского нашествия, тоже хотят встретить его в кругу самых близких. Узнайте, какими теплыми словами можно поздравить украинских военных с Новым 2025 годом.
Новини.LIVE делится подборкой самых лучших поздравлений с Новым годом для защитников.
Как поздравить военных с Новым годом в стихах на украинском
Ви — гордість, честь, опора і для Вас
Хай жодної поразки не існує!
І успіх хай не покидає нас,
А в Україні світло запанує!
***
Хай Новий рік несе дива.
Нехай згорить дотла Москва
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився х*ло!
А ще, у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ.
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
***
Нехай під чистим українським небом
Ніколи не змовкає щирий сміх,
Ми вірим і чекаємо на тебе,
Хоча на долю нарікати гріх.
Ти завжди поряд, де б не був далеко,
Ти завжди поряд, де б я не була.
Нехай про мир нас сповістять лелеки,
Щоб у Новий рік країна наша розцвіла.
Поздравления военных с Новым годом в прозе на украинском
Любий захиснику! Ми віримо, що незабаром Україна переможе, адже ти стоїш на її захисті! На жаль, так склалися обставини, що зараз ти не в колі найближчих, але пам’ятай, що незабаром все це закінчиться, і ти повернешся до своїх рідних! Вітаю тебе з Новим роком! Бажаю найскорішої перемоги! Слава Україні!
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З Новим роком, шанований воїне! Нехай тебе завжди захищає твій ангел-охоронець! Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі та скорішої перемоги над російськими окупантами! Зі святом!
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Зі святом! Нехай новий рік принесе тобі удачу, вірних побратимів і міцного здоров’я. Я вірю, що незабаром Україна переможе! З Новим роком!
Как можно поздравить украинских защитников — красивые открытки
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