Поздравления с Новым годом 2025 для военных — патриотические стихи, красивые картинки

Новогодняя елка и украинский флаг. Фото: коллаж Новини.LIVE

Не секрет, что Новый год — это семейный праздник, но наши военные, которые сейчас защищают Украину от российского нашествия, тоже хотят встретить его в кругу самых близких. Узнайте, какими теплыми словами можно поздравить украинских военных с Новым 2025 годом.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших поздравлений с Новым годом для защитников.

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Ви — гордість, честь, опора і для Вас

Хай жодної поразки не існує!

І успіх хай не покидає нас,

А в Україні світло запанує!

***

Хай Новий рік несе дива.

Нехай згорить дотла Москва

І ще б нам, дуже повезло,

Якби застрелився х*ло!

А ще, у наших ворогів,

Хай ріки вийдуть з берегів!

А нам, щоб жити без війни.

Щоб снились кольорові сни.

Щоб, кожен українець, брат!

Щоб рід помножився в стократ.

Ми стали вільними від нині,

Здобудем Славу Україні!

***

Нехай під чистим українським небом

Ніколи не змовкає щирий сміх,

Ми вірим і чекаємо на тебе,

Хоча на долю нарікати гріх.

Ти завжди поряд, де б не був далеко,

Ти завжди поряд, де б я не була.

Нехай про мир нас сповістять лелеки,

Щоб у Новий рік країна наша розцвіла.

Защитник Украины на фоне флага государства. Фото: Freepik

Поздравления военных с Новым годом в прозе на украинском

Любий захиснику! Ми віримо, що незабаром Україна переможе, адже ти стоїш на її захисті! На жаль, так склалися обставини, що зараз ти не в колі найближчих, але пам’ятай, що незабаром все це закінчиться, і ти повернешся до своїх рідних! Вітаю тебе з Новим роком! Бажаю найскорішої перемоги! Слава Україні!

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З Новим роком, шанований воїне! Нехай тебе завжди захищає твій ангел-охоронець! Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі та скорішої перемоги над російськими окупантами! Зі святом!

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Зі святом! Нехай новий рік принесе тобі удачу, вірних побратимів і міцного здоров’я. Я вірю, що незабаром Україна переможе! З Новим роком!

Как можно поздравить украинских защитников — красивые открытки

Поздравление защитников с Новым годом. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление защитников с Новым годом. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление защитников с Новым годом. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие важные дела нужно успеть сделать до Нового года.

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