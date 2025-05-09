Когда будет Вознесение Господне в Украине в 2025 году — новая дата, традиции праздника

Вознесение Иисуса Христа на Небеса. Фото иллюстративное: Pinterest

Каждый верующий знает, что Вознесение Господне — это один из важнейших праздников в календаре, который отмечается на 40-день от Пасхи. Узнайте, когда этот день будет в 2025 году по новому церковному стилю и какие интересные традиции празднования существуют в народе.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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Когда украинцы будут праздновать Вознесение Господне в 2025 году

Поскольку Вознесение Господне отмечается после Пасхи, а ее украинцы ежегодно празднуют в разные дни, то и дата этого праздника тоже постоянно разная. Если Воскресение Христово в 2025 году отмечалось 20 апреля, то нужно отсчитать от этого праздника 40 дней.

Если правильно это посчитать, то получается, что Вознесение Господне в этом году люди в Украине будут праздновать 29 мая.

Изображение Вознесения Иисуса Христа. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие интересные традиции существуют в Вознесение Господне

В этот большой праздник все верующие идут на службу в церковь, а затем собираются вместе, чтобы помолиться. После торжественного богослужения украинцы дома часто устраивают праздничные посиделки в кругу самых родных людей. Храмы также украшаются различными цветами и праздничными хоругвями.

Также в этот церковный праздник можно поминать тех, кого уже нет, и ставить свечу за упокой души. В народе верят, что в этот день Господь в последний раз ходит нищим по улицам, поэтому нужно обязательно подавать милостыню.

Еще люди в Вознесение, как и в Троицу, украшают дом зеленью и свежими травами и поздравляют друг друга словами "Слава Иисусу Христу!", получая в ответ слова "Навеки Слава!". К празднику также пекут специальное обрядовое печенье — вознесенские лестницы, на которых перекладин должно быть столько же, сколько и небес, то есть, семь.

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