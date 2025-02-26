Будет ли выходной в Украине 8 марта 2025 года — объяснение

Влюбленная пара и календарь с обведенным восьмым марта. Фото: коллаж Новини.LIVE

Пожалуй каждая женщина любит восьмое марта, ведь в этот праздник все представительницы прекрасного пола чувствуют себя особенными. Мы рассказываем, празднуют ли сегодня этот день в Украине и будет ли выходной в Международный женский день в 2025 году.

Новини.LIVE рассказывает об этом дне в Украине.

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Празднуют ли украинцы восьмое марта сегодня

Украинцы всегда воспринимали восьмое марта как праздник весны, женственности и красоты, но в последнее время вокруг этого дня начали распространяться различные дискуссии. Учитывая то, что сегодня в Украине идет война и люди пытаются избавиться от советского наследия, все больше граждан задумываются над альтернативными вариантами.

Кто-то даже предлагал сделать День украинской женщины 25 февраля — в день рождения Леси Украинки. В 2023 году народные депутаты Украины хотели принять законопроект о том, чтобы отменить праздник восьмого марта, но его до сих пор не рассмотрели.

Поэтому Международный женский день сегодня остается государственным праздником на законодательном уровне.

Букет розовых тюльпанов с лентой. Фото: Freepik

Получат ли украинцы выходной восьмого марта 2025 года

В этом году восьмое марта до сих пор будет государственным праздником в Украине, поэтому все желающие могут его отметить, тем более, что в 2025 году Международный женский день приходится на выходной день. Но поскольку в Украине до сих пор действует военное положение, к сожалению, дополнительных выходных в этот день не будет.

Поэтому празднование Международного дня женщин имеет более личный характер, то есть, этот день отмечают те, кто хочет и в дальнейшем поддерживать эту традицию. А что касается выходного, то каждая компания сама определяет, давать ли сотрудникам день отдыха.

Восьмое марта на календаре. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, почему в Международный женский день дарят мимозы.

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