Будет ли выходной в Украине 8 марта 2025 года — объяснение

Выходной на 8 марта — будут ли украинцы отдыхать в 2025 году
Пожалуй каждая женщина любит восьмое марта, ведь в этот праздник все представительницы прекрасного пола чувствуют себя особенными. Мы рассказываем, празднуют ли сегодня этот день в Украине и будет ли выходной в Международный женский день в 2025 году.
Новини.LIVE рассказывает об этом дне в Украине.
Празднуют ли украинцы восьмое марта сегодня
Украинцы всегда воспринимали восьмое марта как праздник весны, женственности и красоты, но в последнее время вокруг этого дня начали распространяться различные дискуссии. Учитывая то, что сегодня в Украине идет война и люди пытаются избавиться от советского наследия, все больше граждан задумываются над альтернативными вариантами.
Кто-то даже предлагал сделать День украинской женщины 25 февраля — в день рождения Леси Украинки. В 2023 году народные депутаты Украины хотели принять законопроект о том, чтобы отменить праздник восьмого марта, но его до сих пор не рассмотрели.
Поэтому Международный женский день сегодня остается государственным праздником на законодательном уровне.
Получат ли украинцы выходной восьмого марта 2025 года
В этом году восьмое марта до сих пор будет государственным праздником в Украине, поэтому все желающие могут его отметить, тем более, что в 2025 году Международный женский день приходится на выходной день. Но поскольку в Украине до сих пор действует военное положение, к сожалению, дополнительных выходных в этот день не будет.
Поэтому празднование Международного дня женщин имеет более личный характер, то есть, этот день отмечают те, кто хочет и в дальнейшем поддерживать эту традицию. А что касается выходного, то каждая компания сама определяет, давать ли сотрудникам день отдыха.
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