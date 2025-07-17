Ретроградный Меркурий в июле 2025 года — какие знаки Зодиака почувствуют бешеное давление

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Когда Меркурий становится ретроградным, даже самые организованные планы могут пойти наперекосяк. С 18 июля по 11 августа эта планета начнет свое обратное движение в знаке Льва, что принесет нестабильность во многих сферах жизни. Астрологи отмечают, что особенно сильно этот период повлияет на четыре знака Зодиака. Именно они столкнутся с наибольшими вызовами.

Кого из знаков Зодиака ждет бешеное давление в ретроградный Меркурий, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на MSN.

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Телец

Этот период может принести Тельцам сбой в планах, связанных с деньгами, документами, поездками или рабочими вопросами. Вам как никому другому сейчас важно быть внимательным к деталям и проверять все дважды. Меркурий в ретрограде не прощает небрежности. Астрологи советуют быть осторожными в переговорах, не принимать поспешных решений и не откладывать важные мелочи.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Лев

В этот раз ретроградный Меркурий проходит именно через ваш знак, так что давление будет ощутимым буквально на всех уровнях. Астрологи предупреждают: вас могут неправильно понимать, критиковать или игнорировать. Это больно, но важно не сдаваться. Перенастройте коммуникацию — спокойный тон и искренность принесут больше, чем громкие заявления. Не пытайтесь доказать всем свою правоту — сейчас лучше наблюдать и адаптироваться.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Скорпион

Скорпионы столкнутся с давлением в сфере карьеры. Могут появиться сомнения, ощущение застоя или даже желание все бросить. Меркурий дает сигнал: что-то требует пересмотра. Возможно, это старые идеи, которые стоит обновить, или новые проекты, к которым еще рано. Астрологи советуют использовать это давление как паузу для переоценки приоритетов.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Водолей

Под ударом окажутся деловые и личные отношения Водолеев. Может показаться, что люди внезапно "меняют правила игры", и это вызывает напряжение. Астрологи советуют: не молчите, но и не бросайтесь обвинениями. Ретроградный Меркурий создает путаницу, поэтому стоит все проговаривать максимально четко. Радикальная честность — это не конфликт, а спасение. Не бойтесь выражать эмоции, но делайте это конструктивно.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

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