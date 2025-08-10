Видео
Эти обереги несут удачу в августе — что нужно знакам Зодиака

Дата публикации 10 августа 2025 07:23
Какие обереги носить в августе 2025 года — советы каждому знаку Зодиака на удачу и защиту
Гороскоп для каждого знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Август — месяц возможностей, трансформаций и повышенной энергетической чувствительности. Именно поэтому астрологи и эзотерики рекомендуют усилить свою защиту и открыть каналы для счастья с помощью правильно подобранного талисмана. Именно он будет служить энергетическим щитом, поможет отвлечь негатив, удержать баланс и станет магнитом для удачи, гармонии, счастливых совпадений.

Новини.LIVE со ссылкой на Хочу рассказывает, какие талисманы и символы носить знакам Зодиака в августе, чтобы все складывалось как можно лучше.

Какие обереги носить в августе 2025 года — советы для каждого знака Зодиака

Эзотерики отмечают, оберег можно носить в виде кулона, рисунка на одежде, изображения в кошельке или даже как аксессуар. Важно, чтобы символ "звучал" в гармонии с вашим внутренним состоянием.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический совет:

Овен

Перо, знак звезды

Перо символизирует легкость решений и поможет принять правильные шаги, а звезда — выведет на личный путь успеха.

Телец

Кот, папоротник

Эти талисманы дадут внутреннее равновесие, защиту от зависти и активируют скрытые ресурсы. Кот — знак независимости, а папоротник открывает энергию обновления.

Близнецы

Голубь, ветка

Голубь подарит гармонию в отношениях и раскроет творческие способности, а ветка станет символом роста и поддержки со стороны окружающих.

Рак

Лилия, чайка

Лилия наполнит вас спокойствием и поможет очиститься от лишнего, а чайка станет символом свободы, новых горизонтов и душевного равновесия.

Лев

Листок клевера

Четырехлистный клевер — классический символ везения, который в августе будет работать для Львов особенно мощно.

Дева

Белый лебедь, роза

Лебедь поможет сохранить изящество и ясность в сложных ситуациях, роза — поддержит в любви и проявит вашу внутреннюю силу.

Весы

Мандала, кот

Мандала стабилизирует энергию, поможет не терять фокус и внутреннее спокойствие. Кот добавит интуиции и защитит от токсичных воздействий.

Скорпион

Орхидея, яркая птица

Орхидея подчеркивает вашу магнетическую привлекательность, а птица помогает увидеть ситуацию сверху, не застревать в мелочах.

Стрелец

Солнце, подкова

Солнце зарядит вас энергией лидера, подсветит верные направления. Подкова — талисман счастья и победы, который будет защищать.

Козерог

Кукла-мотанка, книга

Кукла-мотанка — символ семейной защиты и мудрости предков, а книга — знаний, которые вы получаете из опыта.

Водолей

Дерево с корнями, листок мяты

Дерево — символ укоренения и силы рода, а мята поможет очистить мысли, усилить интуицию и обновиться.

Рыбы

Вышитые цветы, собака

Цветы в вышивке — это красота, традиция и вдохновение. А собака символизирует преданность, защиту и поддержку.

гороскоп Астрология советы знаки Зодиака август обереги
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
