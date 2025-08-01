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Головна Мода Який зимовий аксесуар став головним трендом літа

Який зимовий аксесуар став головним трендом літа

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 09:29
Модний головний убір літа-2025 — не лише для зими
Дівчина в шапці біні. Фото: Freepik

В сучасному світі шапки — це вже не лише про холод і сніг. Цього літа мода знову ламає правила і робить це дуже стильно. В’язані гачком біні вже давно поселилися у стрічках Insta-інфлюенсерок і стали справжнім хітом сезону. Яскраві чи пастельні, з квітами чи перлинами — ці милі шапочки у стилі 70-х уже давно не про зігрів, а про стиль і характер.

Новини.LIVE розповість більше про цей неочікуваний літній аксесуар

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Чому всі носять літні шапки

Раніше ми асоціювали гачок із плетеними топами, шортами і навіть купальниками. Але у 2025-му все зайшло далі — біні кроше стали головним літнім аксесуаром. І це не дивно, адже вінтажний настрій, натхнення епохою хіпі та повернення бохо дають про себе знати. У тренді свобода, індивідуальність і трохи ностальгії.

Біні кроше зараз набувають все більшої популярності
Біні кроше. Фото з Instagram

Як носити біні влітку

Найлегше буде додати до образу трохи неформальності. Плетені шапочки мають чудовий вигляд у поєднанні з лляними сукнями, джинсовими шортами, майками на тонких бретелях, бахромою чи навіть ковбойськими чоботами.

Плетені сумочки зараз носять з різним одягом
Оригінальні аксесуари. Фото з Instagram

Навіть простий повсякденний лук отримає родзинку, якщо ви додасте до нього кроше-біні. Обирайте свій варіант: з ажуром, щільної в’язки, з декоративними деталями й не бійтеся експериментів.

Який урізноманітніти повсякденний літній образ
Простий, але цікавий образ. Фото з Instagram

Мода сьогодні про те, щоб бути собою. Тож якщо хочеться додати до свого образу трохи літнього вайбу, натхнення хендмейдом і індивідуальності — спробуйте літню біні. Є ймовірність, що вона стане вашим новим улюбленим аксесуаром.

Раніше ми писали про те, який жіночий аксесуар небезпечно одягати в авто.

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мода тренди головні убори аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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