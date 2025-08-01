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Главная Мода Какой зимний аксессуар стал главным трендом лета

Какой зимний аксессуар стал главным трендом лета

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 09:29
Модный головной убор лета-2025 — не только для зимы
Девушка в шапке бини. Фото: Freepik

В современном мире шапки — это уже не только про холод и снег. Этим летом мода снова ломает правила и делает это очень стильно. Вязаные крючком бини уже давно поселились в лентах Insta-инфлюенсерок и стали настоящим хитом сезона. Яркие или пастельные, с цветами или жемчугом — эти милые шапочки в стиле 70-х уже давно не о согреве, а о стиле и характере.

Новини.LIVE расскажет больше об этом неожиданном летнем аксессуаре

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Почему все носят летние шапки

Раньше мы ассоциировали крючок с вязаными топами, шортами и даже купальниками. Но в 2025-м все зашло дальше — бини кроше стали главным летним аксессуаром. И это неудивительно, ведь винтажное настроение, вдохновение эпохой хиппи и возвращение бохо дают о себе знать. В тренде свобода, индивидуальность и немного ностальгии.

Біні кроше зараз набувають все більшої популярності
Бини кроше. Фото из Instagram

Как носить бини летом

Легче всего будет добавить в образ немного неформальности. Плетеные шапочки отлично смотрятся в сочетании со льняными платьями, джинсовыми шортами, майками на тонких бретелях, бахромой или даже ковбойскими сапогами.

Плетені сумочки зараз носять з різним одягом
Оригинальные аксессуары. Фото из Instagram

Даже простой повседневный лук получит изюминку, если вы добавите к нему кроше-бини. Выбирайте свой вариант: с ажуром, плотной вязки, с декоративными деталями и не бойтесь экспериментов.

Який урізноманітніти повсякденний літній образ
Простой, но интересный образ. Фото из Instagram

Мода сегодня о том, чтобы быть собой. Так что если хочется добавить в свой образ немного летнего вайба, вдохновения хендмейдом и индивидуальности — попробуйте летнее бини. Есть вероятность, что она станет вашим новым любимым аксессуаром.

Ранее мы писали о том, какой женский аксессуар опасно надевать в авто.

Также мы сообщали, что шелковый платок в тренде и его можно по-разному стилизовать в образе.

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Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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