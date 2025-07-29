Шовкова хустка, яка переживе всі тренди — як обрати саму універсальну

Дівчина з шовковою хусткою. Фото: Freepik

Цього літа аксесуари буквально захопили моду. На вулицях капелюхи, канотьє, тюрбани, обручі, а в топі всього цього розмаїття — шовковий шарф. Здається, він всюди: у волоссі, на шиї, на сумці, замість топа чи бандани. І це не перебільшення — одна річ, а варіантів, як її носити, десятки.

Новини.LIVE розповість про цей шовковий шарф більше.

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Все просто — шарф пасує практично до всього і здатен освіжити будь-який образ. Купуючи його, ви отримуєте одразу кілька речей: стильну косинку, модний аксесуар на сумку, легкий шарф і навіть повноцінний елемент одягу для пляжу або вечірки. Але, як і з будь-якою річчю, важливо не потрапити у пастку швидкоплинних трендів і обрати той варіант, який залишиться з вами надовго.

Щоб не губитися серед сотень моделей у магазинах, ось кілька найактуальніших принтів літа 2025, які точно не набриднуть.

Флористика

Квіткові шарфи знову у фаворитах. Вони чудово пасують як до легких суконь у вінтажному стилі, так і до строгого офісного костюма. Але є нюанс: обирайте менш яскраві моделі з обмеженою кількістю кольорів (до 5). Так буде легше створювати лаконічні й стильні луки, не перевантажуючи їх.

Квіткові шарфи. Фото з Instagram

Горох

Принт у стилі 60-х знову в моді. І це саме той варіант, з яким складно промахнутись. Якщо хочеться елегантності в образі, то зверніть увагу на класичне чорно-біле поєднання. Якщо душа просить фарб, то тут в гру вступають помадні, персикові, ніжно-блакитні чи природні тони.

Хустка в горох. Фото з Instagram

Полоска

Морська тематика знову актуальна, тому синьо-білі шарфи — чудове рішення. Але не обмежуйтеся тільки морем, бо стильна полоска у шоколадних, графітових чи винних відтінках має не менш розкішний й набагато універсальніший вигляд.

Хустка в полоску. Фото з Instagram

А що краще обійти стороною

У 2025 леопард здав позиції. Те ж саме стосується шарфів із великими логотипами — вони часто "дешевлять" образ і рідко вдало поєднуються з базовими речами. Тож якщо шукаєте справді вдале поповнення свого гардероба, то обирайте шовковий шарф із позачасовим дизайном. Нехай це буде не просто аксесуар на сезон, а улюблений елемент ваших образів на роки вперед.

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