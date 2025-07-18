Спідниця, що працює як аксесуар — кардинально змінює настрій і стиль

Жінка прикриває обличчя одягом. Фото: Freepik

Літо — це завжди бажання оновлення. Хочеться легкості, свіжості, змін у гардеробі. Але замість того, щоб витрачати гроші на новий одяг, у 2025-му в моді один несподіваний і дуже простий хід — звичайна хустка, яку носять як спідницю.

Новини.LIVE розповість більше про цей тренд.

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Берете хустку — шовкову, бавовняну або з легкого віскозного матеріалу — і зав’язуєте її навколо талії. Поверх шортів, штанів або навіть купальника. І ось вже виходить абсолютно новий образ без жодних витрат. Цей хід змінив уявлення про літній стиль. Особливої уваги варте асиметричне зав'язування: один край довший, інший коротший, як ніби це дизайнерська спідниця. А ще хустка додає руху — буквально "оживлює" образ, робить його легким і динамічним.

У поєднанні з простими речами — білою майкою, чорним топом, джинсами чи широкими штанами — вона працює як стильний акцент. Один яскравий принт чи контрастний колір можуть повністю змінити настрій вбрання.

Хустка на штанах. Фото з Instagram

Ще один плюс в тому, що хустка універсальна. Її можна взяти на відпустку, на фестиваль, на прогулянку містом або навіть на офісний аутфіт, якщо правильно підібрати тканину й поєднання. Вона не має обмежень за віком чи типом фігури — головне, щоб вам було комфортно.

Спідниця на талії. Фото з Instagram

Ідеальна хустка — розміром не менше 90×90 см, легка, але щільна, з цікавим візерунком. Зав'язувати її можна як завгодно: навхрест, навскіс, у вигляді трикутника чи навіть замість ременя. Цього літа тренд говорить сам за себе: не обов'язково купувати нове, щоб мати інакший вигляд. Іноді достатньо однієї хустки, щоб відчути себе зовсім інакше.

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