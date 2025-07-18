Юбка, работающая как аксессуар — кардинально меняет настроение и стиль

Женщина прикрывает лицо одеждой. Фото: Freepik

Лето — это всегда желание обновления. Хочется легкости, свежести, изменений в гардеробе. Но вместо того, чтобы тратить деньги на новую одежду, в 2025-м в моде один неожиданный и очень простой ход — обычный платок, который носят как юбку.

Новини.LIVE расскажет больше об этом тренде.

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Берете платок — шелковый, хлопковый или из легкого вискозного материала — и завязываете его вокруг талии. Поверх шорт, брюк или даже купальника. И вот уже получается совершенно новый образ без всяких затрат. Этот ход изменил представление о летнем стиле. Особого внимания стоит асимметричная завязка: один край длиннее, другой короче, как будто это дизайнерская юбка. А еще платок добавляет движения — буквально "оживляет" образ, делает его легким и динамичным.

В сочетании с простыми вещами — белой майкой, черным топом, джинсами или широкими брюками — он работает как стильный акцент. Один яркий принт или контрастный цвет могут полностью изменить настроение наряда.

Платок на брюках. Фото из Instagram

Еще один плюс в том, что платок универсален. Его можно взять в отпуск, на фестиваль, на прогулку по городу или даже на офисный аутфит, если правильно подобрать ткань и сочетание. Он не имеет ограничений по возрасту или типу фигуры — главное, чтобы вам было комфортно.

Юбка на талии. Фото из Instagram

Идеальный платок — размером не менее 90×90 см, легкий, но плотный, с интересным узором. Завязывать его можно как угодно: накрест, наискосок, в виде треугольника или даже вместо ремня. Этим летом тренд говорит сам за себя: не обязательно покупать новое, чтобы выглядеть иначе. Иногда достаточно одного платка, чтобы почувствовать себя совсем иначе.

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