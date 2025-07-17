Що віщує хустка в подарунок — прикмета, яку бояться

Дівчина в хустці. Фото: Freepik

Навіть найщиріший подарунок може принести не радість, а прикрощі, якщо не врахувати старі прикмети. Деякі речі вважаються справжнім табу, особливо коли йдеться про подарунки для жінки. Це не просто бабусині забобони — за кожною такою річчю стоїть глибокий символічний зміст, який тягнеться з покоління в покоління.

Про це пише видання "РБК-Україна".

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Чому не можна дарувати хустку жінці

Здавалося б, хустка — красива, жіночна, може бути навіть дизайнерська. Але народна мудрість каже: не даруйте. Ще у давнину вірили, що хустка — це символ прощання, втрати, самотності. Якщо подарувати жінці хустку, навіть з найкращими намірами, можна "подарувати" їй сльози, розлуку або затяжну душевну тугу.

Вручення подарунка. Фото: Freepik

Коли такий подарунок максимально недоречний

Особливо поганою прикметою вважається подарунок хустки на день народження, на свята чи як жест після сварки — замість примирення це може спричинити ще більше віддалення, охолодження в стосунках або навіть проблеми в гаманці. Кажуть, така річ може "зав'язати" удачу або закрити шлях до гармонії.

Цікаво, що навіть носові хустинки не рекомендують дарувати. У нас їх пов’язують зі сльозами, хворобами чи жалобою. А от, наприклад, в Іспанії носову хустку можуть вручити кавалеру в знак відмови. У деяких країнах такий "подарунок" взагалі приносять тільки на похорон. Тому тут однозначно є над чим задуматися.

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