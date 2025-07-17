Що віщує хустка в подарунок — прикмета, яку бояться

Чому не можна дарувати хустку жінці — що обіцяє прикмета
Навіть найщиріший подарунок може принести не радість, а прикрощі, якщо не врахувати старі прикмети. Деякі речі вважаються справжнім табу, особливо коли йдеться про подарунки для жінки. Це не просто бабусині забобони — за кожною такою річчю стоїть глибокий символічний зміст, який тягнеться з покоління в покоління.
Про це пише видання "РБК-Україна".
Чому не можна дарувати хустку жінці
Здавалося б, хустка — красива, жіночна, може бути навіть дизайнерська. Але народна мудрість каже: не даруйте. Ще у давнину вірили, що хустка — це символ прощання, втрати, самотності. Якщо подарувати жінці хустку, навіть з найкращими намірами, можна "подарувати" їй сльози, розлуку або затяжну душевну тугу.
Коли такий подарунок максимально недоречний
Особливо поганою прикметою вважається подарунок хустки на день народження, на свята чи як жест після сварки — замість примирення це може спричинити ще більше віддалення, охолодження в стосунках або навіть проблеми в гаманці. Кажуть, така річ може "зав'язати" удачу або закрити шлях до гармонії.
Цікаво, що навіть носові хустинки не рекомендують дарувати. У нас їх пов’язують зі сльозами, хворобами чи жалобою. А от, наприклад, в Іспанії носову хустку можуть вручити кавалеру в знак відмови. У деяких країнах такий "подарунок" взагалі приносять тільки на похорон. Тому тут однозначно є над чим задуматися.
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