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Головна Мода Чому не можна дарувати хустку жінці — що обіцяє прикмета

Чому не можна дарувати хустку жінці — що обіцяє прикмета

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 09:19
Що віщує хустка в подарунок — прикмета, яку бояться
Дівчина в хустці. Фото: Freepik

Навіть найщиріший подарунок може принести не радість, а прикрощі, якщо не врахувати старі прикмети. Деякі речі вважаються справжнім табу, особливо коли йдеться про подарунки для жінки. Це не просто бабусині забобони — за кожною такою річчю стоїть глибокий символічний зміст, який тягнеться з покоління в покоління.

Про це пише видання "РБК-Україна".

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Чому не можна дарувати хустку жінці

Здавалося б, хустка — красива, жіночна, може бути навіть дизайнерська. Але народна мудрість каже: не даруйте. Ще у давнину вірили, що хустка — це символ прощання, втрати, самотності. Якщо подарувати жінці хустку, навіть з найкращими намірами, можна "подарувати" їй сльози, розлуку або затяжну душевну тугу.

Що вважається невдалим подарунком для жінки
Вручення подарунка. Фото: Freepik

Коли такий подарунок максимально недоречний

Особливо поганою прикметою вважається подарунок хустки на день народження, на свята чи як жест після сварки — замість примирення це може спричинити ще більше віддалення, охолодження в стосунках або навіть проблеми в гаманці. Кажуть, така річ може "зав'язати" удачу або закрити шлях до гармонії.

Цікаво, що навіть носові хустинки не рекомендують дарувати. У нас їх пов’язують зі сльозами, хворобами чи жалобою. А от, наприклад, в Іспанії носову хустку можуть вручити кавалеру в знак відмови. У деяких країнах такий "подарунок" взагалі приносять тільки на похорон. Тому тут однозначно є над чим задуматися.

Раніше ми писали про те, як стилізує у своїх образах хустку Даша Квіткова.

Також ми повідомляли, який стильний ремінь має бути в усіх цього сезону.

 

прикмети мода подарунки цікаві факти стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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