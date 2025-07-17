Что предвещает платок в подарок — примета, которую боятся

Почему нельзя дарить платок женщине — что сулит примета
Даже самый искренний подарок может принести не радость, а неприятности — если не учесть старые приметы. Некоторые вещи считаются настоящим табу, особенно когда речь идет о подарках для женщины. Это не просто бабушкины суеверия — за каждой такой вещью стоит глубокий символический смысл, который тянется из поколения в поколение.
Об этом пишет издание "РБК-Украина".
Почему нельзя дарить платок женщине
Казалось бы, платок — красивый, женственный, может быть даже дизайнерский. Но народная мудрость говорит: не дарите. Еще в древности верили, что платок — это символ прощания, потери, одиночества. Если подарить женщине платок, даже с самыми лучшими намерениями, можно "подарить" ей слезы, разлуку или затяжную душевную тоску.
Когда такой подарок максимально неуместен
Особенно плохой приметой считается подарок платка на день рождения, на праздники или как жест после ссоры — вместо примирения это может повлечь еще большее отдаление, охлаждение в отношениях или даже проблемы в кошельке. Говорят, такая вещь может "завязать" удачу или закрыть путь к гармонии.
Интересно, что даже носовые платки не рекомендуют дарить. У нас их связывают со слезами, болезнями или жалобой. А вот, например, в Испании носовой платок могут вручить кавалеру в знак отказа. В некоторых странах такой "подарок" вообще приносят только на похороны. Поэтому здесь однозначно есть над чем задуматься.
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