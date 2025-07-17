Что предвещает платок в подарок — примета, которую боятся

Девушка в платке. Фото: Freepik

Даже самый искренний подарок может принести не радость, а неприятности — если не учесть старые приметы. Некоторые вещи считаются настоящим табу, особенно когда речь идет о подарках для женщины. Это не просто бабушкины суеверия — за каждой такой вещью стоит глубокий символический смысл, который тянется из поколения в поколение.

Об этом пишет издание "РБК-Украина".

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Почему нельзя дарить платок женщине

Казалось бы, платок — красивый, женственный, может быть даже дизайнерский. Но народная мудрость говорит: не дарите. Еще в древности верили, что платок — это символ прощания, потери, одиночества. Если подарить женщине платок, даже с самыми лучшими намерениями, можно "подарить" ей слезы, разлуку или затяжную душевную тоску.

Вручение подарка. Фото: Freepik

Когда такой подарок максимально неуместен

Особенно плохой приметой считается подарок платка на день рождения, на праздники или как жест после ссоры — вместо примирения это может повлечь еще большее отдаление, охлаждение в отношениях или даже проблемы в кошельке. Говорят, такая вещь может "завязать" удачу или закрыть путь к гармонии.

Интересно, что даже носовые платки не рекомендуют дарить. У нас их связывают со слезами, болезнями или жалобой. А вот, например, в Испании носовой платок могут вручить кавалеру в знак отказа. В некоторых странах такой "подарок" вообще приносят только на похороны. Поэтому здесь однозначно есть над чем задуматься.

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