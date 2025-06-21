Які квіти модно дарувати цього літа — жінки від них просто у захваті

Дівчина тримає букет квітів. Фото: Freepik

Квіти — це завжди приємний подарунок, який показує увагу. Цього літа в тренді будуть пишні букети з ноткою ніжності та романтичності. Справжніми улюбленцями жінок стали одні квіти, які ладні полонити серце з першого погляду.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Які квіти цього літа в тренді

На піку популярності цього літа будуть гортензії. Вони пишні, з романтичним шармом та ніби повітряні. Такі букети ідеально підійдуть як для урочистих подій, так й для простого компліменту жінці.

Букет білих гортензій. Фото з Instagram

Популярними цього літа будуть ніжні кольори таких квітів. Обирайте пудрово-рожеві, блакитні, лавандові чи кремові відтінки. Вони мають розкішний та водночас стриманий вигляд.

Блакитні та рожеві гортензії. Фото з Instagram

Гортензії — це не просто квіти, а символ щедрості та вдячності. На подарунок вони підійдуть просто ідеально. Завдяки своїй об'ємності, всього кілька гілочок гортензії вже створять великий, пишний букет.

Фіолетові гортензії. Фото з Instagram

В моді також будуть й сухі квіти. Вони пасуватимуть для інтер'єрних букетів. Гортензія — справжній символ ніжності та стилю, тож цього літа точно варто обирати саме її.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі носити в червні. Це база, яка підійде геть усім.

Також ми розповідали про те, який педикюр цього літа на піку моди. Його обирають пошановувачки трендів.