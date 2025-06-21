Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Квіти, які підкорюють жіночі серця — що модно дарувати цього літа

Квіти, які підкорюють жіночі серця — що модно дарувати цього літа

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 09:19
Які квіти модно дарувати цього літа — жінки від них просто у захваті
Дівчина тримає букет квітів. Фото: Freepik
Ключові моменти Які квіти цього літа в тренді

Квіти — це завжди приємний подарунок, який показує увагу. Цього літа в тренді будуть пишні букети з ноткою ніжності та романтичності. Справжніми улюбленцями жінок стали одні квіти, які ладні полонити серце з першого погляду.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Які квіти цього літа в тренді

На піку популярності цього літа будуть гортензії. Вони пишні, з романтичним шармом та ніби повітряні. Такі букети ідеально підійдуть як для урочистих подій, так й для простого компліменту жінці.

Які квіти цього літа в тренді
Букет білих гортензій. Фото з Instagram

Популярними цього літа будуть ніжні кольори таких квітів. Обирайте пудрово-рожеві, блакитні, лавандові чи кремові відтінки. Вони мають розкішний та водночас стриманий вигляд.

Які квіти цього літа в тренді
Блакитні та рожеві гортензії. Фото з Instagram

Гортензії — це не просто квіти, а символ щедрості та вдячності. На подарунок вони підійдуть просто ідеально. Завдяки своїй об'ємності, всього кілька гілочок гортензії вже створять великий, пишний букет.

Які квіти цього літа в тренді
Фіолетові гортензії. Фото з Instagram

В моді також будуть й сухі квіти. Вони пасуватимуть для інтер'єрних букетів. Гортензія — справжній символ ніжності та стилю, тож цього літа точно варто обирати саме її.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі носити в червні. Це база, яка підійде геть усім.

Також ми розповідали про те, який педикюр цього літа на піку моди. Його обирають пошановувачки трендів.

літо мода тренди квіти поради
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації