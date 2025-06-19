Шорти, які більше не соромно носити — модний тренд

Дівчина в шортах. Фото: Freepik

Ще недавно баскетбольні шорти здавалися річчю "тільки для спортзалу". Але літо-2025 все змінило. Вони більше не про тренування — тепер це про стиль, свободу й натхнення. Довгі, широкі, з легких матеріалів — такі шорти стали головним героєм сезону, і носять їх навіть ті, хто раніше обходив спортивний стиль десятою дорогою.

Новини.LIVE напише про цей тренд детальніше.

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Бо це і комфорт, і стиль в одному флаконі. У таких шортах не жарко, вони не сковують рухів, і мають дійсно крутий вигляд. Це якби улюблений худі перетворився на шорти — такі ж зручні й затишні. Але й з ноткою провокації: бо в такому вигляді ще кілька років тому точно ніхто не пішов би на побачення.

Дівчина в стильних шортах. Фото з Instagram

З чим носити

Тут фантазія може розгулятись на повну. Один день — це образ із шовковим топом, маленькою сумочкою й витонченими босоніжками. В Інший сміливо одягайте худі, високі шкарпетки й крокси. А ще можна розглянути легкий кроп-топ і балетки, якщо хочеться додати трішки романтики. Баскетбольні шорти як білий аркуш: тільки від вас залежить, яким буде ваш лук.

Які вибрати свої ідеальні шорти

Ідеальна довжина — це трохи нижче коліна або класична. Кольори обирайте, які душа забажає: яскраві, пастельні, однотонні або з принтом. Але головне, щоб тканина була "дихаючою". Бо ж у спеку це найважливіше.

Баскетбольні шорти. Фото з Instagram

Одним словом, не бійтеся відійти від звичних джинсових міні. Літо — це про експерименти. І баскетбольні шорти можуть стати саме тією деталлю, яка освіжить ваш гардероб і нагадає: мода — це не про правила, а про кайф.

Раніше ми писали про те, які шорти ідеально пасують до усього цього літа.

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