Які шорти будуть модними влітку 2025 — тренд для сміливих

Конкуренти джинсовим — шорти, що стали хітом цього літа
Цього літа на піку популярності — комфортний одяг та взуття. Стиль намагаються поєднувати зі зручністю та простотою. Такий тренд зробив хітом сезону шорти, які легко можуть витіснити з фаворитів джинсову модель.
Про це пише Vogue.
Трендові шорти 2025
Літньою базою вже давно стали джинсові шорти. Однак в цьому сезоні у них з'явився потужний конкурент. Модниці обирають бігові шорти. Їх можна вдало стилізувати навіть у вишуканих образах.
Спортивний одяг стає все більш трендовим через зручність. Особливо влітку хочеться одягати щось легке та комфортне, і бігові шорти — це саме те, що потрібно на жарку погоду. Зручні й стильні — вони стали улюбленцями знаменитостей.
Власні моделі пропонують різні бренди. Зокрема, Lacoste представив комплект з сорочки та бігових шортів, а Phoebe Philo — чорний образ з класичною сорочкою, спортивними шортами й босоніжками.
Якщо ви досі шукаєте ідеальний одяг на літо, обов'язково придивіться до бігових шортів. В них ви будете мати не просто стильний та трендовий вигляд, а й відчуватимете себе комфортно. Поєднуйте їх з різними елементами гардероба та не бійтеся експериментувати.
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