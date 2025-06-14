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Головна Мода Конкуренти джинсовим — шорти, що стали хітом цього літа

Конкуренти джинсовим — шорти, що стали хітом цього літа

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Дата публікації: 14 червня 2025 09:19
Які шорти будуть модними влітку 2025 — тренд для сміливих
Джинсові шорти. Фото: Freepik
Ключові моменти Трендові шорти 2025

Цього літа на піку популярності — комфортний одяг та взуття. Стиль намагаються поєднувати зі зручністю та простотою. Такий тренд зробив хітом сезону шорти, які легко можуть витіснити з фаворитів джинсову модель.

Про це пише Vogue.

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Трендові шорти 2025

Літньою базою вже давно стали джинсові шорти. Однак в цьому сезоні у них з'явився потужний конкурент. Модниці обирають бігові шорти. Їх можна вдало стилізувати навіть у вишуканих образах.

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З чим носити бігові шорти
Образ з біговими шортами. Фото з Instagram

Спортивний одяг стає все більш трендовим через зручність. Особливо влітку хочеться одягати щось легке та комфортне, і бігові шорти — це саме те, що потрібно на жарку погоду. Зручні й стильні — вони стали улюбленцями знаменитостей.

З чим носити бігові шорти
Гейлі Бібер в образі з біговими шортами. Фото: Vogue

Власні моделі пропонують різні бренди. Зокрема, Lacoste представив комплект з сорочки та бігових шортів, а Phoebe Philo — чорний образ з класичною сорочкою, спортивними шортами й босоніжками.

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З чим носити бігові шорти
Бігові шорти від Phoebe Philo. Фото: Vogue

Якщо ви досі шукаєте ідеальний одяг на літо, обов'язково придивіться до бігових шортів. В них ви будете мати не просто стильний та трендовий вигляд, а й відчуватимете себе комфортно. Поєднуйте їх з різними елементами гардероба та не бійтеся експериментувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сукня буде ідеальною на літо. Ця модель не втрачає актуальності роками.

Також ми розповідали про те, яка сумка буде трендовою цього літа. Вона має бути в кожної модниці.

мода одяг тренди шорти стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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