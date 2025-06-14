Які шорти будуть модними влітку 2025 — тренд для сміливих

Джинсові шорти. Фото: Freepik

Цього літа на піку популярності — комфортний одяг та взуття. Стиль намагаються поєднувати зі зручністю та простотою. Такий тренд зробив хітом сезону шорти, які легко можуть витіснити з фаворитів джинсову модель.

Про це пише Vogue.

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Літньою базою вже давно стали джинсові шорти. Однак в цьому сезоні у них з'явився потужний конкурент. Модниці обирають бігові шорти. Їх можна вдало стилізувати навіть у вишуканих образах.

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Образ з біговими шортами. Фото з Instagram

Спортивний одяг стає все більш трендовим через зручність. Особливо влітку хочеться одягати щось легке та комфортне, і бігові шорти — це саме те, що потрібно на жарку погоду. Зручні й стильні — вони стали улюбленцями знаменитостей.

Гейлі Бібер в образі з біговими шортами. Фото: Vogue

Власні моделі пропонують різні бренди. Зокрема, Lacoste представив комплект з сорочки та бігових шортів, а Phoebe Philo — чорний образ з класичною сорочкою, спортивними шортами й босоніжками.

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Бігові шорти від Phoebe Philo. Фото: Vogue

Якщо ви досі шукаєте ідеальний одяг на літо, обов'язково придивіться до бігових шортів. В них ви будете мати не просто стильний та трендовий вигляд, а й відчуватимете себе комфортно. Поєднуйте їх з різними елементами гардероба та не бійтеся експериментувати.

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